Freiburg weiter im CL-Rennen – ManCity und Liverpool im Gleichschritt

Der Erfolgslauf des SC Freiburg hält an. Der Pokalfinalist (am 21. Mai in Berlin gegen RB Leipzig) mischt in der Liga weiterhin oben mit. Dank dem Sieg in Sinsheim belegen die Breisgauer Rang 4, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Allerdings hat Leipzig, das direkt dahinter liegt, noch ein Spiel mehr auszutragen. Freiburg trifft in der nächsten Runde auf Union Berlin und muss in der letzten Runde bei Bayer Leverkusen ran – womöglich wird dies ein Direktduell um einen Platz in der Königsklasse sein.