YB war ein erstes Mal in der 65. Minute durch einen Kopfball von Vincent Sierro in Führung gegangen. Filip Stojilkovic gelang in der 81. Minute nach einem Freistoss und einem akrobatischen Zusammenspiel mit Sturmpartner Gaëtan Karlen das 1:1. Fünf Minuten später schoss Stojilkovic sogar das vermeintliche 2:1, das wegen einer ganz knappen Offsideposition aber nicht zählte.

Dank VAR-Penalty in der 97. Minute – YB gewinnt in Sion zum zweiten Mal in Folge

Sennas tödlicher Unfall in Imola: «Als hätte man Jesus live ans Kreuz genagelt»

1. Mai 1994: An diesem Sonntag um 14.17 Uhr findet das schwarze Wochenende von Imola seinen traurigen Höhepunkt. Einen Tag nach dem tödlichen Unfall von Roland Ratzenberger verliert die Formel 1 mit Ayrton Senna den «König der Rennfahrer».

Mit leicht geneigtem Kopf sitzt Ayrton Senna in seinem völlig zerstörten Williams. Der 34-jährige Brasilianer hat an diesem Sonntag um 14.17 Uhr in der siebten Runde des Grand Prix von Imola bei Tempo 321 die Kontrolle über seinen Boliden verloren und ist in der Tamburello-Kurve mit 214 km/h in spitzem Winkel in die Betonmauer gekracht. Alles bremsen nützt nichts mehr, sein Auto ist unlenkbar, es zerbricht in seine Einzelteile. Eine halbe Milliarde TV-Zuschauer hält den Atem an.