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WM 2026: Spanien gegen Kap Verde – hier gibt es das Spiel im Liveticker

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Gibt es den nächsten Kantersieg an der WM? Kap Verde will irgendwie Spanien aufhalten

15.06.2026, 17:2215.06.2026, 17:23

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Montagabend greift mit Europameister Spanien einer der meistgenannten Favoriten auf den Titel ins WM-Geschehen ein.
  • Die Iberer treffen zum Auftakt in Atlanta auf Aussenseiter und WM-Neuling Kap Verde. Alles andere als ein deutlicher Sieg für das Team von Luis de la Fuente käme einer Sensation gleich.
  • Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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