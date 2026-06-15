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Gibt es den nächsten Kantersieg an der WM? Kap Verde will irgendwie Spanien aufhalten
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Montagabend greift mit Europameister Spanien einer der meistgenannten Favoriten auf den Titel ins WM-Geschehen ein.
- Die Iberer treffen zum Auftakt in Atlanta auf Aussenseiter und WM-Neuling Kap Verde. Alles andere als ein deutlicher Sieg für das Team von Luis de la Fuente käme einer Sensation gleich.
- Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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