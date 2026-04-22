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DFB-Pokal: Der Halbfinal zwischen Bayern und Leverkusen im Liveticker

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Bayer gegen Bayern – wer sichert sich den Einzug in den Pokalfinal?

22.04.2026, 19:45
Inhaltsverzeichnis
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Das Wichtigste in Kürze:

  • Drei Tage nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels gastiert Bayern München im Halbfinal des deutschen Cups bei Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg wollen die Münchner erstmals seit sechs Jahren wieder in den Final einziehen.
  • Den zweiten Halbfinal bestreiten am Donnerstag der VfB Stuttgart und der SC Freiburg. Erstmals seit drei Jahren sind in den Halbfinals vier Bundesligisten unter sich.
  • Die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

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