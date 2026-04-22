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Bayern stehen im Pokalfinal +++ ManCity neuer Premier-League-Leader

Bayern deklassieren Leverkusen und stehen im Pokalfinal +++ City überholt Arsenal

22.04.2026, 19:4522.04.2026, 23:17
Inhaltsverzeichnis
DFB PokalPremier LeaguePrimera DivisionLigue 1

DFB Pokal

Der FC Bayern darf weiter vom Triple träumen. Vier Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft erreichen die Münchner mit einem 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen den Pokalfinal.

In einer einseitigen ersten Halbzeit schoss Harry Kane Gäste in der 22. Minute verdient in Führung. Zwar hielt Leverkusens Torhüter Mark Flekken das Spiel mit einigen starken Paraden lange offen, doch das Heimteam konnte den überlegenen Bayern nichts mehr entgegensetzen. In der Nachspielzeit sorgte Luis Diaz mit dem 2:0 für den Schlusspunkt.

Bayerns Gegner im Cupfinal vom 23. Mai im Berliner Olympiastadion ermitteln am Donnerstag im zweiten Halbfinal der VfB Stuttgart und der SC Freiburg.

epa12907777 Harry Kane of Bayern Munich celebrates scoring the 0-1 goal during the German DFB Cup semi final soccer match between Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Munich in Leverkusen, Germany, 22 April ...
Kane bejubelt seinen Treffer gegen Leverkusen.Bild: keystone

Bayer Leverkusen - Bayern München 0:2 (0:1)
Tore: 22. Kane 0:1. 93. Diaz 0:2. (abu/sda)

Premier League

Burnley – Manchester City 0:1

Manchester City löst Arsenal nach vielen Monaten an der Tabellenspitze der englischen Premier League ab. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte beim FC Burnley 1:0 und übernahm damit wegen der knapp besseren Tordifferenz erstmals seit dem 21. August 2025 Platz 1 in der Rangliste. Beide Teams weisen bei 33 Spielen jeweils 70 Punkte auf.

Erling Haaland machte mit einem frühen Tor in der 5. Minuten den Auswärtssieg von Manchester City in Burnley perfekt. Erst am Sonntag hatte der zehnmalige Meister Arsenal im Direktduell 2:1 bezwungen. Damit drohen die Londoner, die seit 2004 auf einen Meistertitel warten, auf der Zielgeraden wieder abgefangen zu werden.

Burnley steht dagegen vorzeitig als zweiter Absteiger nach den Wolverhampton Wanderers fest. (abu/sda/dpa)

Primera Division

Ligue 1

PSG – Nantes 3:0

Paris Saint-Germain lässt auf die Niederlage gegen Lyon vom Wochenende eine deutliche Reaktion folgen. Der Leader der Ligue 1 schlägt das stark abstiegsgefährdete Nantes locker mit 3:0. Die Tore schossen Chwitscha Kwarazchelia (13. und 50.) sowie Désiré Doué (37.). (abu/sda)

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