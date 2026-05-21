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Super-League-Barrage: GC empfängt Aarau zum Rückspiel – im Liveticker

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Siegen oder Runterfliegen: Kann GC im Barrage-Rückspiel gegen Aarau den Abstieg vermeiden?

21.05.2026, 19:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Donnerstagabend treffen im Barrage-Rückspiel die Grasshoppers auf den FC Aarau.
  • Nachdem das Hinspiel am Montag im Brügglifeld mit einem 0:0 endete, wird die Partie im Letzigrund entscheiden, ob sich GC zum dritten Mal in Folge in der Barrage den Ligaerhalt sichert, oder ob Aarau nach elf Jahren in der zweithöchsten Schweizer Liga wieder in die Super League aufsteigt.
  • Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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