Die Deutschen führten zweimal – und blieben am Ende trotzdem ohne Punkt. Bild: keystone

Deutschland unterliegt auch der USA – Schweden siegt – Tschechien entgeht Blamage

Deutschland verliert an der Eishockey-WM in der Schweiz auch das vierte Spiel – 3:4 nach Penaltyschiessen gegen die USA. In der Gruppe B entgeht Tschechien der Blamage gegen Italien und demontiert Schweden Slowenien.

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Gruppe A

USA – Deutschland 4:3 n. P.

Der Titelverteidiger USA tut sich an der WM weiterhin schwer. Vor 9731 Zuschauern in der fast vollen Arena in Zürich verhinderte man aber gegen Deutschland die dritte Niederlage im vierten Spiel knapp. Erst sechs Minuten vor Schluss glich Tommy Novak aus einem Getümmel heraus zum 3:3 aus.

Nach einer torlosen Verlängerung setzten sie sich im Penaltyschiessen durch und bleiben damit knapp auf Kurs Richtung Viertelfinals. Deutschland hingegen braucht am Freitag gegen Österreich zwingend einen Sieg, um seine Chance auf die Viertelfinals zu wahren.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Österreich – Schweiz

Die Tabelle:

Gruppe B

Tschechien – Italien 3:1

Bis zur 45. Minute war der Aufsteiger Italien in Freiburg auf dem Weg zu einer Sensation gegen den Weltmeister des vorletzten Jahres. Italien führte dank eines Treffers von Nick Saracino trotz krasser Unterlegenheit mit 1:0. Dann wendeten die Tschechen innerhalb von sechs Minuten das Blatt.

Der Treffer der Italiener durch Nick Saracino. Video: SRF

Marek Alscher erzielte den Ausgleich, auch weil Italiens Goalie Damian Clara bedrängt wurde. Weil sein Mitspieler einen Tschechen in den Goalie drückte, gab es am Treffer seitens der Schiedsrichter aber nichts auszusetzen. Jakub Flek sorgte dann für die tschechische Führung, bevor das alles entscheidende 3:1 ins leere Tor fiel.

Überragender Spieler bei den Italienern war Goalie Damian Clara vom AHL-Team aus San Diego mit 56 abgewehrten Schüssen. Die Azzurri bleiben damit ohne Punkt nach vier Spielen am Tabellenende.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Schweden – Slowenien 6:0

Keine Blösse gaben sich die Schweden mit einem 6:0-Kantersieg gegen Slowenien. Für die Skandinavier ist es nach Niederlagen gegen Kanada und Tschechien erst der zweite Erfolg. Fribourgs Jacob de la Rose traf in seinem Heimstadion zweimal. (nih/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF