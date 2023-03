Der FC Basel tritt am Donnerstag (18.45) zum Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League gegen Slovan Bratislava an. Im vierten Duell mit dem slowakischen Rekordmeister in dieser Saison braucht der FCB nach dem 2:2 im Hinspiel vor einer Woche den ersten Sieg, damit die Reise im dritthöchsten europäischen Wettbewerb weitergehen kann. Gelingt dies, könnten sich die Basler nicht nur auf die Viertelfinals freuen, sondern auch über eine Erfolgsprämie von rund einer Million Franken. (abu/sda)

Bild: keystone