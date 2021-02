Thiem, Williams und Osaka locker in Runde 2 – Monfils und Kerber gescheitert

In fünf Wochen kehrt Federer zurück: «Würde gerne noch einmal einen grossen Sieg feiern»

Roger Federer plant sein Comeback. Er will am ATP-Turnier in Doha auf die Tour zurückkehren. Das Turnier in Katar beginnt am 8. März.

Ein ganzes Jahr lang fehlt Roger Federer der Tennis-Welt nun schon. Doch nun hat der 39-Jährige im Gespräch mit dem SRF verraten, wann er wieder antritt. Das Australian Open kam trotz der Verschiebung um drei Wochen zu früh. Federer will im März in Katar am 250er-Turnier in Doha antreten.

«Für mich ist es ein guter Test», sagte Federer, der das Turnier dreimal gewonnen hat. «Ich habe es mir gut überlegt, wann und wo ich wieder einsteige. Australien kam wegen des Knies zu früh, so wollte …