Super League: Thun gegen Luzern im Liveticker

Punktet Luzern auch beim Leader? Ruhiger Start in Thun ++ St.Gallen empfängt Winti

28.02.2026, 17:0028.02.2026, 18:09

St.Gallen – Winterthur 0:0*

Hier gelangst du zum Liveticker.

Thun – Luzern 0:0*

Hier gelangst du zum Liveticker.

Ab 20.30 Uhr: Servette – Sion 0:0

Hier gelangst du zum Liveticker.

Wer soll den verblüffenden Aufsteiger Thun in der Super League stoppen? Den nächsten Anlauf unternimmt Luzern, das am Samstag um 18.00 Uhr im Berner Oberland zu Gast ist. Thun führt die Tabelle mit vierzehn Punkten Vorsprung auf St. Gallen an und hat mittlerweile neun Partien in Folge gewonnen.

Ebenfalls um 18.00 Uhr versucht Thuns erster Verfolger St. Gallen, Boden gutzumachen. Die Ostschweizer sind beim Tabellenletzten Winterthur, der zunehmend desolat auftritt, klarer Favorit. Im dritten Spiel des 27. Spieltags empfängt Servette um 20.30 Uhr Sion zum Rhône-Derby. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

