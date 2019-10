Sport

Liveticker

Der Schanghai-Achtelfinal Roger Federer gegen David Goffin im Liveticker



Liveticker

Goffin heisst die nächste Hürde – wird Federer in Schanghai erneut hart gefordert?

In den Achtelfinals des Masters-1000-Turniers in Schanghai trifft Roger Federer heute ab 12.30 Uhr auf David Goffin. Die belgische Weltnummer 14 hat der «Maestro» zuletzt am US Open klar in die Schranken gewiesen.

Abonniere unseren Newsletter