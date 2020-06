Sport

NASCAR: Bubba Wallace erhält Morddrohung mit Galgenstrick



Bild: keystone

Galgenstrick in der Garage – Kollegen von schwarzem NASCAR-Piloten setzen starkes Zeichen

Die amerikanische NASCAR-Rennserie wird inmitten der Rassismus-Proteste in den USA von einer Morddrohung gegen den einzigen dunkelhäutigen Piloten überschattet. Vor dem Rennen auf dem Talladega Superspeedway in Alabama wurde am Sonntag in der Garage von Darrell «Bubba» Wallace ein Galgenstrick gefunden.

Das Aufhängen am Galgen galt bis zur Abschaffung der Sklaverei nach dem Sezessionskrieg 1865 zu den Hinrichtungsmethoden von afroamerikanischen Sklaven. Aufgrund der Corona-Beschränkungen kann der symbolische Akt nur von einem Teammitglied, einem NASCAR-Offiziellen oder Streckenpersonal durchgeführt worden sein. Dem Streckenchef zufolge hat NASCAR das FBI eingeschaltet, das die Kriminalermittlungen aufgenommen hat.

Bild: keystone

Wallace selbst hat die Schlinge wohl nicht gesehen, wurde aber darüber informiert. «Dieser widerwärtige rassistische Hass-Akt macht mich unglaublich traurig. Er ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, was für einen weiten Weg wir als Gesellschaft noch vor uns haben und wie hartnäckig wir in unserem Kampf gegen Rassismus sein müssen», erklärte der 26-Jährige auf Instagram. Auch stellte er klar, dass er sich nicht einschüchtern lassen werde: «Wie mir meine Mutter heute gesagt hat: ‹Sie wollen dir bloss Angst einjagen.› Das wird mich nicht brechen. Ich werde kein Stück zurückweichen. Ich werde weiterhin stolz für alles stehen, an das ich glaube.»

Wallace setzt sich schon seit Wochen an vorderster Front für die «Black Lives Matter»-Bewegung ein. Für das Rennen in Martinsville (Virginia) vor zwei Wochen liess er seinen Rennwagen komplett schwarz lackieren und mit dem Hashtag #blacklivesmatter versehen. Dazu trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift «I can't breathe».

Bild: keystone

Ausserdem hatte Wallace nach dem Tod von George Floyd erfolgreich für ein Verbot der Konföderierten-Flagge an allen NASCAR-Rennen gekämpft. Die rote Fahne mit blauem Kreuz gilt als Symbol für Rassismus und Sklaverei.

Das stiess vielen Fans der Rennserie sauer auf. NASCAR ist in den USA neben der Indycar-Serie die beliebteste Motorsportserie und hat seine Wurzeln in den erzkonservativen Südstaaten, wo auch ein überwiegender Teil der Rennen stattfindet. Regelmässig pilgern Zehntausende Motorsport-Fans zu den Rennen.

Damit das Rennen in Talladega nicht wegen der rassistischen Attacke auf Wallace in Erinnerung bleibt, setzten dessen Rennfahrer-Kollegen gestern vor dem gestrigen Rennen, das nur vor 5000 statt 80'000 Zuschauern durchgeführt werden konnte, ein Zeichen. Sie begleiteten Wallace in seinem Wagen an den Start, schoben seine Nummer 43 an die Spitze des Feldes und produzierten so die Bilder des Rennens. Auf dem Rasen war in riesengrossen Buchstaben #IStandWithBubbaWallace zu lesen.

«Ich möchte nicht, dass man sich an diesen schrecklichen oder schlechten Tag in der NASCAR-Szene erinnert», sagte Ryan Blaney nach seinem Fotofinish-Sieg in Talldega. «Ich will, dass man sich daran erinnert, dass es einen Vorfall gab und wir ihn alle zusammen überstanden und gezeigt haben, dass wir es nicht mehr hinnehmen werden.»

“Whoever it was, you can’t take my smile away” -Bubba Wallace pic.twitter.com/8SJY6bkJ74 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 23, 2020

Der in Alabama geborenen Wallace sagte nach dem Rennen, das er als 14. beendete: «Ich wollte denjenigen zeigen, wer auch immer es war: Ihr werdet mir mein Lächeln nicht nehmen. Ich werde weitermachen.» (pre)

