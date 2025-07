Materialschlacht an der Tour de France – was ein Team alles dabei hat

Nach Tadej Pogacars Triumph bei der Bergankunft in Hautacam steht in den Pyrenäen ein Bergzeitfahren auf dem Programm. Der Slowene wird auf den 10,9 Kilometern von Loudenvielle hinauf nach Peyragudes versuchen, seinen Vorsprung auf Jonas Vingegaard weiter auszubauen. Oder kann der dänische Herausforderer zurückschlagen? Das Duo nimmt den durchschnittlich 7,9 Prozent steilen Anstieg kurz nach 17 Uhr in Angriff. (ram)

Dieses Trikot zog Laurens de Plus wohl kaum noch einmal an.

Dieses Trikot zog Laurens de Plus wohl kaum noch einmal an. Bild: www.imago-images.de

Spaghetti, bis die Ohren wackeln? Was Radprofis an der Tour de France essen und trinken

Ein Velo, ein Helm und ein paar Kleider. Wenn du denkst, dass das alles ist, was eine Fahrer an der Tour de France braucht, dann sprintest du nicht auf den legendären Champs-Élysées, sondern auf dem Holzweg.

So viel Geld geben Besucher am Gurtenfestival aus

Dank eines Doppelpacks von Girelli: Italien schlägt Norwegen und steht im EM-Halbfinal

Italiens Frauen stehen erstmals seit 1997 wieder in einem EM-Halbfinal. In Genf gewinnen «Le Azzurre» gegen Norwegen 2:1.

Im mit gut 26'000 Zuschauern ausverkauften Stade de Genève erzielte Captain Cristina Girelli das Siegtor in der 90. Minute per Kopf. Gegnerinnen im Halbfinal sind am kommenden Dienstag erneut in Genf Schweden oder England. Girelli hatte Italien zuvor bereits ein erstes Mal in Führung gebracht.