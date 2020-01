Nächster schwerer Unfall an Rallye Dakar – Holländer schwebt in Lebensgefahr

Sport

Motorsport

Rallye Dakar: Edwin Straver schwebt nach Sturz in Lebensgefahr



Beim diesjährigen Rallye Dakar ist es zu einem weiteren folgenschweren Sturz gekommen. Der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver, der gestern während der elften Etappe verunfallt war, hat sich dabei gemäss der niederländischen Nachrichtenagentur ANP lebensbedrohlich verletzt.

Bild: EPA

Der 48-Jährige habe von Ärzten wiederbelebt werden müssen, ehe er per Helikopter in das Spital in Riad transportiert wurde. Straver sei für rund zehn Minuten ohne Herzschlag geblieben. Wie die Frau des verunfallten Motorradpiloten bekannt gab, hätten Untersuchungen im Spital auch den Bruch eines Halswirbels ergeben.

Erst am Sonntag war der portugiesische Motorradpilot Paulo Gonçalves nach einem Sturz auf der siebten Etappe gestorben. Der Tod des 40-Jährigen bei der Premiere des Events in Saudi-Arabien war der erste eines Fahrers bei der Rallye Dakar seit fünf Jahren gewesen. (pre/sda)

