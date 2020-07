Kommt es bei Tom Lüthi schon bald zum Eklat?

GP von Spanien

Aegerter rast in Jerez auf Platz 2 – Lüthi weit nach hinten gespült

Dominique Aegerter hat in Jerez seine gute Startposition ausgenützt und wieder einmal am ersten Sieg seiner Karriere geschnuppert. Von Position 5 fährt er nach einem grandiosen Rennen zum zweiten mal in dieser Saison aufs Podest. Zum ersten Mal wird der Berner in einem GP-Rennen Zweiter.

Aegerter war in zuvor 123 GP-Starts dreimal auf dem Podest gestanden - dreimal in der Moto2 als Dritter. In Andalusien, auf einem von ihm nicht sonderlich geschätzten Rundkurs, schaffte der Oberaargauer nun die …