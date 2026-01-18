Wehrte 27 Predators-Versuche ab: Akira Schmid zeigt gegen Nashville eine gute Leistung. Bild: keystone

Schmid mit Sieg und starker Leistung gegen Josi – Devils verlieren trotz Meier-Tor

Akira Schmid gewinnt das Schweizer Duell mit den Vegas Golden Knights gegen Roman Josi und die Nashville Predators, die anderen Eidgenossen müssen als Verlierer vom Eis.

Golden Knights – Predators 7:2

Schmid, der als einer der drei besten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, zeigte 27 Paraden und verhalf seiner Mannschaft so zu einem klaren 7:2-Sieg. Für die Golden Knights ist es der siebte Triumph in Folge.

Josi erlebte nur einen Tag nach dem souveränen 7:3-Sieg der Predators gegen Ligaprimus Colorado eine durchzogene Partie. Bei der Niederlage war er aber bei beiden Toren der Predators Assistgeber.

Jets – Maple Leafs 3:4 OT

Nino Niederreiter verlor mit den Winnipeg Jets in der Verlängerung mit 3:4 gegen die Toronto Maple Leafs. Er selbst traf zu Beginn des dritten Drittels zum letzten Tor der Jets - der zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Für Niederreiter, der zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, war es das erste Goal seit Ende November.

Devils – Hurricanes 1:4

Timo Meier reihte sich in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit ebenfalls unter die Torschützen. Für die New Jersey Devils erzielte er das einzige Tor seines Teams. Das Spiel gegen die Carolina Hurricanes ging schliesslich 1:4 verloren. Zuvor hatten die Devils, bei denen auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler unter Vertrag stehen, zwei Spiele gewonnen.

Ducks – Kings 2:1

Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen musste Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Gegen die Anaheim Ducks verloren die Kings in der Verlängerung mit 1:2. Beim einzigen Tor der Kings agierte Fiala als einer der Assistgeber.

