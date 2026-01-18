wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Schmid mit Sieg und starker Leistung gegen Josi

Vegas Golden Knights goaltender Akira Schmid (40) makes a save against the Nashville Predators during the first period of an NHL hockey game Saturday, Jan. 17, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Ian Maule) ...
Wehrte 27 Predators-Versuche ab: Akira Schmid zeigt gegen Nashville eine gute Leistung.Bild: keystone

Schmid mit Sieg und starker Leistung gegen Josi – Devils verlieren trotz Meier-Tor

Akira Schmid gewinnt das Schweizer Duell mit den Vegas Golden Knights gegen Roman Josi und die Nashville Predators, die anderen Eidgenossen müssen als Verlierer vom Eis.
18.01.2026, 09:1918.01.2026, 09:19
Inhaltsverzeichnis
Golden Knights – Predators 7:2Jets – Maple Leafs 3:4 OTDevils – Hurricanes 1:4Ducks – Kings 2:1

Golden Knights – Predators 7:2

Schmid, der als einer der drei besten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, zeigte 27 Paraden und verhalf seiner Mannschaft so zu einem klaren 7:2-Sieg. Für die Golden Knights ist es der siebte Triumph in Folge.

Josi erlebte nur einen Tag nach dem souveränen 7:3-Sieg der Predators gegen Ligaprimus Colorado eine durchzogene Partie. Bei der Niederlage war er aber bei beiden Toren der Predators Assistgeber.

Video: YouTube/NHL

Jets – Maple Leafs 3:4 OT

Nino Niederreiter verlor mit den Winnipeg Jets in der Verlängerung mit 3:4 gegen die Toronto Maple Leafs. Er selbst traf zu Beginn des dritten Drittels zum letzten Tor der Jets - der zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Für Niederreiter, der zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, war es das erste Goal seit Ende November.

Video: YouTube/NHL

Devils – Hurricanes 1:4

Timo Meier reihte sich in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit ebenfalls unter die Torschützen. Für die New Jersey Devils erzielte er das einzige Tor seines Teams. Das Spiel gegen die Carolina Hurricanes ging schliesslich 1:4 verloren. Zuvor hatten die Devils, bei denen auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler unter Vertrag stehen, zwei Spiele gewonnen.

Video: YouTube/NHL

Ducks – Kings 2:1

Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen musste Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Gegen die Anaheim Ducks verloren die Kings in der Verlängerung mit 1:2. Beim einzigen Tor der Kings agierte Fiala als einer der Assistgeber.

Video: YouTube/NHL

(sda/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das Berner Oberland ist für Odermatt so schööön
Eine Woche nach seinem Sieg im Riesenslalom von Adelboden gewinnt Marco Odermatt auch die Abfahrt von Wengen. Seine mittlerweile 52 Weltcupsiege aufgeschlüsselt nach den Orten, an denen er sie eingefahren hat.
Für jeden Skirennfahrer ist es mit das Schönste, bei einem Heimrennen gewinnen zu können. Der 28-jährige Marco Odermatt hat das nun sowohl beim Riesenslalom am Chuenisbärgli in Adelboden wie auch in Wengen bei den Lauberhorn-Rennen jeweils fünf Mal geschafft.
Zur Story