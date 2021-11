Hischier punktet in Unterzahl – die anderen Schweizer gehen leer aus

Ohne Timo Meier hatten die San Jose Sharks auswärts in Winnipeg einen schweren Stand. Zwar gingen die Kalifornier zuerst noch in Führung, doch danach übernahm Winnipeg das Diktat und drehte die Partie.

Die Nashville Predators feierten auswärts in St.Louis einen 4:3-Comeback-Sieg nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand. Während Roman Josi für einmal ohne Skorerpunkt blieb, trumpfte Matt Duchene gross auf. Der kanadische Stürmer lancierte die Aufholjagd mit dem 1:2-Anschlusstreffer, gab den Assist zum 2:2-Ausgleich und traf in der Verlängerung zum 4:3-Endstand.

Die New Jersey Devils feierten zuhause gegen die New York Islanders einen souveränen 4:0-Sieg. Nico Hischier leitete dabei den Erfolg mit dem Assist zum 1:0 für die Devils in Unterzahl ein. Hischier versuchte dabei selbst abzuschliessen, doch sein Schuss wurde abgelenkt und landete direkt auf der Schaufel von Janne Kuokkanen, der einschob.

Am Donnerstag sind in der WM-Qualifikation keine weiteren Tickets für das Turnier 2022 in Katar vergeben worden. Portugal, Spanien und Russland gehen als Erste ihrer Gruppe in die entscheidenden Direktduelle am Sonntag.

Ohne zu treffen, hat sich Portugal eine gute Ausgangslage für das finale Gruppenspiel gegen Serbien geschaffen. Dank dem 0:0 in Dublin übernahmen Cristiano Ronaldo und Co. die Tabellenspitze, nun reicht ein weiteres Unentschieden für den Gruppensieg.