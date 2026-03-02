klar
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Fast Meister: Diese Super-League-Rekorde kann der FC Thun noch knacken

Kastriot Imeri (FCT) feiert seinen Treffer zum 1-0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen FC Thun, FCT, und Luzern, FCL, vom Samstag, 28. Februar 2026 in Stockhorn Arena in Th ...
Kastriot Imeri nimmt mit dem FC Thun einige Rekorde ins Visier.Bild: keystone

Thun ist der Meistertitel eigentlich nicht mehr zu nehmen – jetzt geht es auf Rekordjagd

02.03.2026, 19:4202.03.2026, 19:42

Der FC Thun feierte am Samstag den zehnten Sieg in Serie. Elf Spieltage vor dem Saisonende hat der Aufsteiger 14 Punkte mehr auf dem Konto als Verfolger St.Gallen. Mit ziemlicher Sicherheit werden die Berner Oberländer zum ersten Mal Schweizer Meister und können auch noch einige Rekorde brechen. Drei sind für die Thuner noch möglich und einen haben sie bereits gebrochen.

Inhaltsverzeichnis
Die meisten Siege in SerieDie meisten Siege in einer SaisonMeiste Punkte in einer SaisonDer Aufsteiger mit den meisten Punkten

Die meisten Siege in Serie

Sollten die Thuner auch noch gegen St.Gallen, YB und GC gewinnen, stellen sie einen fast 23-jährigen Rekord der Super League ein. Zu Beginn der Saison 2003/04 gewann der FC Basel die ersten 13 Spiele. Es ist bis heute die längste Siegesserie der Super League.

Nun könnte dieser Rekord, nachdem die Thuner zum zehnten Mal in Serie gewinnen konnten, aber fallen. Damit sich die Berner Oberländer den Rekord allein sichern können, müsste nach den drei oben erwähnten Teams auch noch der FC Zürich besiegt werden.

Die Basler Hakan Yakin, Julio Hernan Rossi, Benjamin Huggel und Torschuetze Marco Streller, von links nach rechts, jubeln nach dem Treffer zum 2:0 am Sonntag, 28. September 2003, im Super League Spiel ...
2003 gewann der FC Basel 13 Mal in Serie.Bild: KEYSTONE

Die meisten Siege in einer Saison

29 von 36 Spielen konnten die Berner Young Boys in der Saison 2018/19 gewinnen. Dies ist bisher ein Rekord. Die Thuner stehen nach 27 Spielen bei 21 Siegen und haben noch elf Spiele Zeit, um den Rekord aufzuholen. Allerdings muss relativiert werden, dass Thun zwei Spiele mehr absolvieren wird in dieser Saison als der Kantonsrivale. Erst seit drei Jahren finden in der höchsten Schweizer Liga 38 statt 36 Runden statt.

YBs Christian Fassnacht, links, jubelt mit der Mannschaft im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Zuerich und dem BSC Young Boxs im Letzigrund, am Sonntag, 6. Oktober 2019 in ...
YB gewann in der Saison 2018/19 27 Partien.Bild: KEYSTONE

Meiste Punkte in einer Saison

Wenn Thun jedes der restlichen elf Saisonspiele gewinnen sollte, hätte es am Ende der Spielzeit 97 Punkte auf dem Konto und somit sechs mehr als die Young Boys in der Saison 2018/19. Um einen höheren Punkteschnitt als YB vor sieben Jahren zu erreichen, müsste Thun aufgrund der grösseren Anzahl Spiele in jedem noch kommenden Spiel der Saison als Gewinner vom Platz gehen.

Der Thuner Kastriot Imeri jubelt nach seinem Tor zum 0-3 beim Fussballspiel der Super League FC Winterthur gegen den FC Thun auf der Schuetzenwiese in Winterthur am Mittwoch, 25. Februar 2026. (KEYSTO ...
Der FC Thun marschiert Richtung Meistertitel.Bild: keystone

Der Aufsteiger mit den meisten Punkten

Bereits sicher sind die Thuner punktemässig der beste Aufsteiger der Super-League-Geschichte. Die 60 Punkte von Sion aus der Saison 2006/07 wurden bereits nach dem Sieg gegen Winterthur am vergangenen Mittwoch übertroffen. (riz)

Thun zittert sich zum zehnten Sieg in Serie + St.Gallen gewinnt glücklich gegen Winti
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
1 / 20
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
Christian Gross (SUI): Juli 1999 bis Juni 2009.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Mehrere Tennisstars sitzen in Dubai fest: «Wir können nur abwarten»
Nach der Eskalation rund um den Iran sitzen einige Tennis-Stars in Dubai fest. Daniil Medwedew erzählt, wie es ihm und seinem Team geht.
Von der plötzlichen Eskalation im Nahen Osten wurden nicht nur Touristen, sondern auch diverse Tennisspieler überrascht. Vom 23. bis 28. Februar fand in Dubai das ATP-Turnier der zweithöchsten 500er-Kategorie statt. Der Russe Daniil Medwedew gewann es kampflos, nachdem Tallon Griekspoor vor dem Final verletzt aufgeben musste.
Zur Story