Roman Josi jubelt mit Nashville-Teamkollege Ryan Johansen. Bild: keystone

Josi stellt mit Gala neuen Klub-Rekord auf – Hischier egalisiert seine Bestmarke

Ein Duo steht in der NHL aus Schweizer Sicht in den Spielen in der Nacht auf Freitag im Mittelpunkt. Roman Josi überzeugt mit drei Assists ein weiteres Mal und stellt einen Klub-Rekord auf, Nico Hischier stellt seine Punkte-Bestmarke ein.

Ottawa – Nashville 2:3

Roman Josi, 3 Assists, 1 Shot, 4 Hits, 1 Block, 23:37 TOI

Roman Josi sammelt weiter fleissig Skorerpunkte. Beim 3:2-Sieg von Nashville bei den zuletzt formstarken Ottawa Senators war er an allen drei Toren der Predators beteiligt. Im ersten Drittel leitete der Berner das 1:0 durch Matt Duchene ein, im dritten Abschnitt war er einer der Vorbereiter der Treffer von Tanner Jeannot und Ryan Johansen, dank denen dem Team aus Tennessee nach 1:2-Rückstand die Wende gelang.

Josi nähert sich damit der 100-Punkte-Marke weiter an. Vor den letzten zwölf Spielen der Predators in der Regular Season hat er in seiner Bilanz 19 Tore und 68 Vorlagen stehen. Die 87 Punkte bedeuten zudem Franchise-Rekord für eine einzelne Saison. Den bisherigen Bestwert von Nashville hatte Paul Kariya vor 16 Jahren mit 85 Punkten aufgestellt.

New Jersey – Montreal 4:7

Nico Hischier, 2 Assists, 1 Shot, 2 Hits, 1 Block, 19:45 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Shot, 1 Hit, 1 Block, 12:45 TOI​

Nico Hischier hatte beim 4:7 der Detroit Red Wings, der fünften Niederlage in Folge, zuhause gegen die Montreal Canadiens im Duell zweier Divisions-Schlusslichter wenigstens ein persönliches Erfolgserlebnis. Der Walliser lieferte zu den Toren von Ty Smith und Jesper Bratt im dritten Drittel die Vorlage.

Im Spiel kamen die Treffer einer Resultat-Kosmetik gleich; die Devils lagen zuvor 2:6 zurück. Für Hischier dagegen waren die beiden Assists gleichbedeutend mit der Egalisierung des eigenen Punkte-Rekords in der Regular Season. Er weist in der laufenden Meisterschaft nunmehr 52 Skorerpunkte aus und damit gleich viele wie in seiner Rookie-Saison in der NHL vor vier Jahren.

Carolina – Buffalo 5:3

Nino Niederreiter, 6 Hits, 16:29 TOI

Die Carolina Hurricanes kehrten nach zwei Niederlagen mit einem 5:3 in der heimischen Arena gegen die Buffalo Sabres zum Siegen zurück. Das in der Metropolitan Division führende Team mit Nino Niederreiter sicherte sich damit frühzeitig die Qualifikation für die Playoffs. (pre/sda)

San Jose – Calgary 2:4

Timo Meier, 1 Assist, 5 Shots, 5 Hits, 18:38 TOI

Für San Jose setzte es eine weitere Niederlage ab, die fünfte hintereinander. Die Sharks verloren mit Timo Meier zuhause gegen die Calgary Flames, den Leader der Pacific Division, 2:4. Der Appenzeller war im letzten Drittel Passgeber zum 2:3-Anschlusstor von Logan Couture.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com