NHL

Schweizer führen Devils zurück zum Sieg – So tritt Kanada bei Olympia an

Nico Hischier (à droite) et les Devils ont renoué avec la victoire mercredi
Nico Hischier liess es an Silvester knallen.Bild: keystone

Schweizer führen Devils zurück zum Erfolg – Kanada gibt Olympia-Kader bekannt

01.01.2026, 10:0401.01.2026, 10:04

Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils 2:3

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 19:39 Min.
Timo Meier (New Jersey): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 14:51 Min.
Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 22:58 Min.

Video: YouTube/New Jersey Devils

Nach vier Niederlagen in Serie kehren die New Jersey Devils auf die Siegerstrasse zurück. Beim 3:2-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets tragen sich alle drei Schweizer in die Skorerliste ein.

Beim Gastspiel in Ohio sah es für die Devils lange Zeit nach der fünften Niederlagen in Folge aus. Nach zwei Dritteln lagen die Gäste mit 0:2 zurück, ehe sie das Spiel innerhalb von nicht einmal zwei Minuten drehten. Erst traf der Schweizer Captain Nico Hischier im Powerplay, dann Arseni Grizjuk auf Vorlage von Jonas Siegenthaler und Timo Meier. Schliesslich stellte Luke Hughes mit seinem Treffer den Spielverlauf auf den Kopf.

Tampa Bay Lightning – Anaheim Ducky 4:3 n.V.

J.J. Moser (Tampa Bay): 1 Tor, 1 Schuss, TOI 24:57 Min.

Video: YouTube/NHL

Ebenfalls mit guten Gefühlen den Jahreswechsel erlebt hat Janis Moser. Der 25-Jährige, der jüngst einen mit 6,75 Millionen Dollar pro Saison dotierten Achtjahresvertrag bei den Tampa Bay Lightning unterschrieben hat, liess sich beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks sein viertes Saisontor gutschreiben. Moser eröffnete das Skore nach 13 Minuten mit einem präzisen Handgelenkschuss und trug so seinen Teil zum fünften Sieg der Lightning in Serie bei.

Vegas Golden Knights – Nashville Predators 2:4

Akira Schmid (Vegas): 15 Paraden, Abwehrquote 78,9 %
Roman Josi (Nashville): 2 Schüsse, TOI 20:31 Min.

Video: YouTube/NHL

Im Schweizer Duell zwischen Akira Schmid und Roman Josi behielt der Routinier die Oberhand. Josi setzte sich mit den Nashville Predators mit 4:2 bei den Vegas Golden Knights durch, wobei die Gäste einen 0:2-Rückstand drehten. Schmid wehrte bei seinem 20. Einsatz in dieser Saison 15 von 19 Schüssen auf sein Tor ab.

Josi war in etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit an keinem Treffer beteiligt, Teamkollege Steven Stamkos erzielte sein 600. NHL-Tor. Von den aktiven Spielern haben nur Rekordmann Alexander Owetschkin (912 Tore) und Sidney Crosby (645) mehr erzielt.

Detroit Red Wings – Winnipeg Jets 2:1

Nino Niederreiter (Winnipeg): 2 Schüsse, TOI 11:41 Min.

Video: YouTube/NHL

Weiter im Sinkflug befinden sich die Winnipeg Jets. Die Franchise mit Nino Niederreiter, die so gut in die Saison gestartet war, bezog beim 1:2 in Detroit die siebte Niederlage in Serie. Niederreiter wartet seit Ende November respektive 14 Spielen auf eine Torbeteiligung.

Kanada bei Olympia

Dieser Tage geben die nationalen Verbände ihr Aufgebot für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina bekannt. Als erste Mannschaft hat dies an Silvester Kanada gemacht. Mit dieser Equipe wollen die «Ahornblätter» in Italien die Goldmedaille gewinnen:

Kanada Eishockey Kader Olympia 2026
grafik: hockey canada

(ram/sda)

