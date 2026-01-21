Kevin Fiala glänzt in seinem 700. NHL-Spiel mit Tor und Assist

Kevin Fiala feiert an der Seite von Andrei Kuzmenko. Bild: keystone

Fiala glänzt in seinem 700. NHL-Spiel mit Tor und Assist

Die New Jersey Devils auswärts bei den Edmonton Oilers und die Los Angeles Kings daheim gegen die New York Rangers feiern wichtige Siege. Beide Teams kämpfen um Playoff-Plätze.

Edmonton Oilers – New Jersey Devils 1:2

Nico Hischier (Devils): TOI 20:03 Min.

Timo Meier (Devils): 3 Schüsse, TOI 16:22 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Blocks, 4 Hits, TOI 24:14 Min.



Die Schweizer bei New Jersey spielten diesmal nur Nebenrollen: keine Tore oder Assists und auch keine Strafminuten. Timo Meier stand beim Gegentreffer auf dem Eis. Der 24-jährige Russe Arseni Grizjuk mit je einem Goal und einem Assist sowie Goalie Jake Allen mit 19 Paraden führten die Devils zum Sieg beim Playoff-Finalisten der letzten zwei Jahre. Die Devils gewannen vier ihrer letzten fünf Partien und verkürzten so den Rückstand auf die Playoff-Plätze wieder auf vier Punkte.

Los Angeles Kings – New York Rangers 4:3

Kevin Fiala (Kings): 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, TOI 17:43. Min.

Etwas besser sieht es für die Los Angeles Kings aus. Kevin Fiala mit dem Tor zum 2:1 und einem Assist zum «Gamewinner» von Andrej Kusmenko sowie Goalie Anton Forsberg (34 Paraden) führten die L.A. Kings zum 4:3-Heimsieg über die New York Rangers. Fiala und Forsberg wurden als beste Akteure ausgezeichnet.

Kevin Fiala skort doppelt. Video: watson/NHL

Das Team von Fiala hatte zuvor viermal verloren und seit Anfang Dezember bloss noch fünfmal gewonnen. Mit dem Heimsieg über die Rangers hievten sie sich immerhin wieder auf Höhe des letzten Playoff-Platzes hoch.

Nashville Predators – Buffalo Sabres 3:5

Roman Josi (Predators): 4 Schüsse, 1 Block, TOI 28:24 Min.

Einen Rückschlag in dieser Hinsicht mussten die Nashville Predators hinnehmen. Gegen die formstarken Buffalo Sabres setzte es für das Team von Captain Roman Josi eine 3:5-Heimniederlage ab. Buffalo führte schon nach 24 Minuten 4:0; der 19-jährige Finne Konsta Helenius skorte in seinem zweiten NHL-Spiel die ersten drei Punkte (1 Tor, 2 Assists). Josi stand in seinem 999. NHL-Spiel während fast 30 Minuten auf dem Eis.

Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks 4:1

J.J. Moser (Lightning): 1 Block, TOI 22:44 Min.

Keine Playoff-Sorgen haben die Tampa Bay Lightning mit Verteidiger Janis Moser. Tampa Bay punktete beim 4:1-Heimsieg über die San Jose Sharks zum 14. Mal in Folge und führt jetzt die Tabelle im Osten an. (ram/sda)