Einer von zehn NHL-Spielern im Kader: Captain Roman Josi. Bild: IMAGO/justpictures.ch

Mit 10 NHL-Stars: Diese 25 Spieler nominiert Nati-Coach Fischer für die Olympischen Spiele

Das Schweizer Kader für das olympische Eishockey-Turnier in Mailand (11. bis 22. Februar) steht fest. Mit Pius Suter und Philipp Kurashev gehören auch zwei derzeit verletzte NHL-Stars zum Aufgebot.

Die Selektion von Nationaltrainer Patrick Fischer beinhaltet kaum Überraschungen. Nominiert wurden drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Diese 25 Akteure können für die Olympischen Spiele in Mailand nur noch ausgetauscht werden, wenn sie sich verletzen.

Davon betroffen sind derzeit die Stürmer Pius Suter und Philipp Kurashev, die bei ihren NHL-Teams auf der Verletztenliste stehen. Das Duo stiess wie Verteidiger Janis Moser zu den bereits im vergangenen Sommer nominierten Roman Josi, Jonas Siegenthaler, Kevin Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter und Timo Meier, womit insgesamt neun Schweizer NHL-Feldspieler im Aufgebot stehen.

Der Grossteil des Schweizer Olympia-Kaders (20 Spieler) gehörte im vergangenen Frühling dem WM-Team an, das im Final den USA nach Verlängerung unterlag. Der letztjährige Schweizer WM-Topskorer Tyler Moy hat es jedoch nicht ins Olympia-Aufgebot geschafft.

Tyler Moy wurde nicht aufgeboten. Bild: keystone

Zehn Spieler nahmen schon mindestens einmal an Olympischen Spielen teil, unter ihnen Leonardo Genoni und Reto Berra, die zum dritten Mal an Winterspielen dabei sein werden. Das Goalie-Trio ergänzt Akira Schmid aus der NHL-Organisation der Vegas Golden Knights, einer von fünfzehn Olympia-Debütanten im Schweizer Kader.

Alle Aufgebotenen nahmen schon an Weltmeisterschaften teil. Vom letztjährigen WM-Team fehlen nebst Moy und dem zurückgetretenen Andres Ambühl auch die Stürmer Grégory Hofmann und Nicolas Baechler sowie Verteidiger Dominik Egli.

Fischer selbst sagt zum Aufgebot: «Die Entscheidung, wer es ins Olympia-Team schafft, war für uns im Coaching-Staff alles andere als einfach, da wir sehr viele herausragende Spieler haben. Wir sind überzeugt, dass uns ein ausgewogener Mix gelungen ist, eine Mannschaft, die Erfahrung, physische Robustheit, Intensität und Talent vereint. Wir sind eine Einheit, die zusammenhält und mit vollem Herzblut auf ein Ziel hinarbeitet»

Nati-Trainer Patrick Fischer ist zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Bild: keystone

Die Schweiz bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am 12. Februar gegen Frankreich. Die weiteren Vorrundengegner sind Rekordolympiasieger Kanada (13. Februar) und Tschechien (15. Februar). Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen direkt in die Viertelfinals ein, alle anderen Teams müssen den Umweg über die Achtelfinals nehmen.

Erstmals seit 2014 sind bei Winterspielen wieder NHL-Stars dabei. Sowohl vor zwölf Jahren in Sotschi wie auch 2018 in Pyeongchang schieden die Schweizer in den Achtelfinals aus. Beim letzten olympischen Turnier 2022 in Peking erreichte die Schweiz nach einem Sieg gegen Tschechien (4:2) die Viertelfinals, wo gegen den späteren Olympiasieger Finnland (1:5) Endstation war.

Diese Olympiakader sind schon komplett

Schweiz:

Tor: Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (Vegas Golden Knights)

Verteidiger: Tim Berni (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville Predators), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nico Hischier (New Jersey Devils), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Philipp Kurashev (San Jose Sharks), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Pius Suter (St. Louis Blues), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

So sieht das Aufgebot der Frauen-Nati aus:

Torhüterinnen: Andrea Brändli (Frölunda HC), Saskia Maurer (SC Bern), Monja Wagner (Union College)

Verteidigerinnen: Alessia Baechler (Northeastern University), Annic Büchi (EV Zug), Lara Christen (SC Bern), Laure Mériguet (Genève Servette), Shannon Sigrist (ZSC Lions), Nicole Vallario (PWHL New York), Stefanie Wetli (SC Bern)

Stürmerinnen: Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Naemi Herzig (Holy Cross University), Sinja Leemann (SC Bern), Lena-Marie Lutz (HC Ambri-Piotta), Alina Marti (EV Zug), Alina Müller (PWHL Boston), Kaleigh Quennec (SC Bern), Noemi Ryhner (EV Zug), Vanessa Schaefer (University of British Columbia), Lara Stalder (EV Zug), Ivana Wey (EV Zug), Laura Zimmermann (St. Cloud University)

Bild: www.imago-images.de

Kanada:

Tor: Jordan Binnington (St.Louis), Darcy Kuemper (Los Angeles), Logan Thompson (Washington).

Verteidigung: Drew Doughty (Los Angeles), Thomas Harley (Dallas), Cale Makar (Colorado), Josh Morrissey (Winnipeg), Colton Parayko (St.Louis), Travis Sanheim (Philadelphia), Shea Theodore (Vegas), Devon Toews (Colorado).

Sturm: Macklin Celebrini (San Jose), Anthony Cirelli (Tampa), Sidney Crosby (Pittsburgh), Brandon Hagel (Tampa), Bo Horvat (NY Islanders), Nathan MacKinnon (Colorado), Brad Marchand (Florida), Mitch Marner (Vegas), Connor McDavid (Edmonton), Brayden Point (Tampa), Sam Reinhart (Florida), Mark Stone (Vegas), Nick Suzuki (Montreal), Tom Wilson (Washington).

USA

Tor: Connor Hellebuyck (Winnipeg), Jake Oettinger (Dallas), Jeremy Swayman (Boston).

Verteidigung: Brock Faber (Minnesota), Noah Hanifin (Vegas), Quinn Hughes (Vancouver), Seth Jones (Florida), Charlie McAvoy (Boston), Jake Sanderson (Ottawa), Jaccob Slavin (Carolina), Zach Werenski (Columbus).

Sturm: Matt Boldy (Minnesota), Kyle Connor (Winnipeg), Jack Eichel (Vegas), Jake Guentzel (Tampa Bay), Jack Hughes (New Jersey), Clayton Keller (Utah), Dylan Larkin (Detroit), Auston Matthews (Toronto), J.T. Miller (NY Rangers), Brock Nelson (NY Islanders), Tage Thompson (Buffalo), Brady Tkachuk (Ottawa), Matthew Tkachuk (Florida), Vincent Trocheck (NY Rangers).

Schweden

Tor: Filip Gustavsson (Minnesota), Jacob Markström (New Jersey), Jesper Wallstedt (Minnesota).

Verteidigung: Rasmus Andersson (Calgary), Philip Broberg (St. Louis), Jonas Brodin (Minnesota), Rasmus Dahlin (Buffalo), Oliver Ekman-Larsson (Toronto), Gustav Forsling (Florida), Victor Hedman (Tampa Bay), Erik Karlsson (Pittsburgh).

Sturm: Jesper Bratt (New Jersey), Leo Carlsson (Anaheim), Joel Eriksson Ek (Minnesota), Filip Forsberg (Nashville), Pontus Holmberg (Tampa Bay), Alexander Wennberg (San Jose), Adrian Kempe (Los Angeles), Gabriel Landeskog (Colorado), Elias Lindholm (Boston), William Nylander (Toronto), Elias Pettersson (Vancouver), Richard Rakell (Pittsburgh), Lucas Raymond (Detroit), Mika Zibanejad (NY Rangers).



Finnland

Tor: Kevin Lankinen (Vancouver), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo), Juuse Saros (Nashville).

Verteidigung: Miro Heiskanen (Dallas), Henri Jokiharju (Boston), Mikko Lehtonen (ZSC Lions), Esa Lindell (Dallas), Nikolas Matinpalo (Ottawa), Niko Mikkola (Florida), Olli Mättää (Utah), Rasmus Ristolainen (Philadelphia).

Sturm: Sebastian Aho (Carolina), Joel Armia (Los Angeles), Mikael Granlund (Anaheim), Erik Haula (Nashville), Roope Hintz (Dallas), Kaapo Kakko (Seattle), Oliver Kapanen (Montreal), Joel Kiviranta (Colorado), Artturi Lehkonen (Colorado), Anton Lundell (Florida), Eetu Luostarinen (Florida), Mikko Rantanen (Dallas), Teuvo Teräväinen (Chicago), Eeli Tolvanen (Seattle).

Tschechien:

Tor: Lukas Dostal (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah), Dan Vladar (Philadelphia).

Verteidigung: Radko Gudas (Anaheim), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempny (Brynäs/SWE), Tomas Kundratek (Trinec/CZE), Jan Rutta (Genf), Radim Simek (Liberec/CZE), David Spacek (Iowa/AHL), Jiri Tichacek (Kärpät/FIN).

Sturm: Roman Cervenka (Pardubice/CZE), Radek Faksa (Dallas), Jakub Flek (Brno/CZE), Tomas Hertl (Vegas), Ondrej Kase (Litvinov/CZE), Dominik Kubalik (Zug), David Kämpf (Vancouver), Martin Necas (Anaheim), Ondrej Palat (New Jersey), David Pastrnak (Boston), Lukas Sedlak (Pardubice/CZE), Matej Stransky (Davos), David Tomasek (Färjestad/SWE), Pavel Zacha (Boston).

Deutschland

Tor: Maximilian Franzreb (Mannheim), Philipp Grubauer (Seattle), Mathias Niederberger (München).

Verteidigung: Leon Gawanke (Mannheim), Korbinian Geibel (Berlin), Lukas Kälble (Mannheim), Jonas Müller (Berlin), Moritz Müller (Köln), Moritz Seider (Detroit), Fabio Wagner (München), Kai Wissmann (Berlin).

Sturm: Leon Draisaitl (Edmonton), Alexander Ehl (Mannheim), Dominik Kahun (Lausanne), Marc Micahelis (Mannheim), John-Jason Peterka (Utah), Lukas Reichel (Vancouver), Tobias Rieder (München), Joshua Samanski (Bakersfield/AHL), Justin Schütz (Mannheim), Wojciech Stachowiak (Syracuse/AHL), Tim Stützle (Ottawa), Frederik Tiffels (Berlin), Parker Tuomie (Köln).



Lettland

Tor: Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/GER), Elvis Merzlikins (Columbus), Arturs Silovs (Pittsburgh).

Verteidigung: Uvis Balinskis (Florida), Oskars Cibulskis (Herning/DEN), Ralfs Freibergs (Vitkovice/CZE), Janis Jaks (Karlovy Vary/CZE), Roberts Mamcics (Karlovy Vary/CZE), Kristians Rubins (Pilsen/CZE), Alberts Smits (Jukurit/FIN), Kristaps Zile (Liberec/CZE).

Sturm: Rodrigo Abols (Philadelhpia), Rudolfs Balcers (Zürich), Oskars Batna (Lahti/FIN), Teodors Blugers (Vancouver), Roberts Bukarts (Vorarlberg/AUT), Kaspars Daugavins (Kassel/GER2), Martins Dzierkals (Prag/CZE), Haralds Egle (Karlovy Vary/CZE), Zemgus Girgensons (Tampa Bay), Renars Krastenbergs (Olomouc/CZE), Dans Locmelis (Providence/AHL), Eriks Mateiko (Hershey/AHL), Eduards Tralmaks (Grand Rapids/AHL), Sandis Vilmanis (Charlotte/AHL).

Frankreich

Tor: Julian Junca (Dukla Trencinc/SVK), Antoine Keller (Ajoie), Martin Neckar (Chur).

Verteidigung: Yohann Auvitu (Linz/AUT), Jules Boscq (Hämeenlinna/FIN), Enzo Cantagallo (Marseille/FRA), Florian Chakiachvili (Rouen/FRA), Pierre Crinon (Grenoble/FRA), Hugo Gallet (Koupio/FIN), Enzo Guebey (Davos), Thomas Thiry (Ajoie).

Sturm: Justin Addamo (Jukurit/FIN), Pierre-Édouard Bellemare (Ajoie), Charles Bertrand (Vaasan(FIN), Louis Boudon (Jukurit/FIN), Kevin Bozon (Ajoie), Stéphane Da Costa (Jekaterinburg/KHL), Aurélien Dair (Grenoble/FRA), Dylan Fabre (Ässät/FIN), Jordann Perret (Mountfield/CZE), Anthony Rech (Rouen/FRA), Nicolas Ritz (Angers/FRA), Alexandra Texier (Montreal), Sacha Treille (Grenoble/FRA).



Dänemark

Tor: Frederik Andersen (Carolina), Frederik Dichow (Jönköping/SWE), Mads Sögaard (Belleville/AHL).

Verteidigung: Phillip Bruggisser (Bremerhaven/GER), Nicholas B. Jensen (Bremerhaven/GER), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/AUT), Anders Koch (Graz/AUT), Matias Lassen (Iserlohn/GER), Markus Lauridsen (Pustertal/AUT), Oliver Lauridsen (Turku/FIN).

Sturm: Mikkel Aagaard (Skelleftea/SWE)), Mathias Bau Hansen (Herning/DEN), Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay), Joachim Blichfeld (Tampere/FIN), Lars Eller (Ottawa) Nikolaj Ehlers (Carolina), Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona), Oscar Fisker Mölgaard (Coachella Valley/AHL), Nick Olesen (Ceske Budejovice/CZE), Morten Poulsen (Herning/DEN), Patrick Russell (Köln/GER), Jonas Röndbjerg (Henderson/AHL), Frederik Storm (AHL), Alexander True (Jyväskylä/FIN), Christian Wejse (Bremerhaven/GER).



(nih/riz/sda)