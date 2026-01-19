Ende Saison tritt Lüthi von all seinen Ämtern zurück. Bild: keystone

«Zukunft und Lüthi – das passt nicht ganz zusammen» – der Boss verlässt den SCB



Geschäftsführer Marc Lüthi verlässt den SC Bern. Ende April werde er von all seinen Funktionen zurücktreten, teilt der National-League-Klub mit. Lüthi stand dem SCB während 28 Jahren vor und prägte den Klub. Er sei dessen «Gesicht und Motor» gewesen, schreibt der SCB.

Sieben Meistertitel waren die Ausbeute von Lüthis Wirken. Unter seiner Führung stiegen die «Mutzen» zu einem der dominierenden Teams im Schweizer Eishockey auf. In den letzten Jahren schwächelte der SCB jedoch und verlor sich in Nebenschauplätzen.

Marc Lüthi erklärt seine Beweggründe. Video: YouTube/SC Bern

«Es war eine ‹geile› Zeit»

Nun macht der 64-jährige Lüthi den Weg frei für einen Neuanfang. Er tritt nicht nur von allen Funktionen zurück, sondern verkauft auch seine Beteiligung am SCB.

«Es war alles in allem eine ‹geile› Zeit mit vielen Hochs, aber auch immer wieder mit Tiefs», blickte Lüthi zurück. Das gehöre im Sport einfach dazu, wird er in der Medienmitteilung weiter zitiert. «Ich möchte trotz allem keinen Tag missen und werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten.» Nach dieser langen Zeit fühle es sich für ihn richtig an, den Stab weiterzugeben.

Nachfolger ist bekannt

Als neuer CEO folgt Jürg Fuhrer. Der 53-jährige Unternehmer aus Konolfingen ist seit dem vergangenen Jahr Mitglied des Verwaltungsrats der SCB-Gruppe. «Mit seiner Erfahrung und Vision ist er genau die richtige Person, um dem SCB neue Impulse zu geben und den Club erfolgreich weiterzuentwickeln», sagte Verwaltungsratspräsident Carlo Bommes.

Jürg Fuhrer stellt sich vor. Video: YouTube/SC Bern

Dem abtretenden Lüthi dankte er: «Marc Lüthi hat den SCB mit grosser Leidenschaft, Mut und Weitsicht geführt und entscheidend geprägt.» (ram)

