Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala punktet 3-fach, Roman Josi trifft endlich wieder



Fiala punktet bei Kantersieg 3 Mal – Josi trifft endlich wieder – Kubalik-Hattrick

Detroit – Minnesota 1:7

Kevin Fiala, 1 Tor, 2 Assists, 12:47 TOI

Was für eine Gala der Minnesota Wild. Beim abgeschlagenen Schlusslicht der NHL in Detroit feiern Kevin Fiala und Co. einen 7:1-Sieg.

Der Schweizer Stürmer zeigt dabei eine herausragende Leistung. Nach zehn Minuten bereitet er das 3:0 der Wild vor. Kurz vor der zweiten Pause trifft er nach einem herrlichen Solo zum 6:1. Und im Schlussabschnitt bedient er Eric Staal mit einem wunderbaren Assist zum 7:1.

Nashville – Calgary 4:3nV

Roman Josi, 1 Tor, 5 Schüsse, 24:35 TOI

Yannick Weber überzählig​

Dramatischer geht's nicht! Nashville kassiert 43 Sekunden vor dem vermeintlichen Ende den Gegentreffer zum 2:3. Niederlage? Nein, denn Mikael Granlund hat etwas dagegen. Er gleicht die Partie in 0,2 Sekunden noch aus! Und Granlund ist es dann auch, der den Predators in der Verlängerung rund eine Minute später den Sieg sichert.

Eine Erlösung gibt es auch für Roman Josi. Der Berner Captain von Nashville trifft erstmals seit dem 23. Dezember (!) wieder. Sein Tor beschert den Preds den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2.

San Jose – New Jersey 3:2nV

Nico Hischier, 1 Schuss, 1 Block, 20:20 TOI

Mirco Müller, 4 Checks, 5 Blocks, 19:25 TOI

Timo Meier, 4 Schüsse, 2 Checks, 16:26 TOI



Im Schweizer NHL-Kellerduell setzt sich Timo Meier mit den San Jose Sharks gegen New Jersey mit Nico Hischier und Mirco Müller durch. Sämtliche Schweizer bleiben allerdings ohne Skorerpunkte.

Winnipeg – Washington 3:0

Jonas Siegenthaler überzählig

Luca Sbisa verletzt​

Im Duell der nicht spielenden Schweizer Verteidiger gewinnt Winnipeg ohne den verletzten Luca Sbisa gegen Washington ohne den überzähligen Jonas Siegenthaler. Der entscheidende Treffer fällt bereits nach sieben Minuten durch Dmitry Kulikov.

Florida – Toronto 3:5

Denis Malgin überzählig

Steht Denis Malgin in Toronto wieder auf dem Abstellgleis? Bei der Rückkehr nach Florida muss der Stürmer von der Tribüne aus zuschauen. An seiner Stelle lässt Torontos Trainer Sheldon Keefe einen siebten Verteidiger auflaufen und wird dafür belohnt. Die Leafs gewinnen das wichtige Duell gegen Florida mit 5:3.

Tampa Bay – Chicago 2:5

Dominik Kubalik, 3 Tore, 6 Schüsse, 16:29 TOI

Für einmal kein Spiel mit Schweizer Beteiligung, aber für Hockey-Fans in unserem Land dennoch bemerkenswert: Ex-Ambri-Topskorer Dominik Kubalik erzielt seinen ersten Hattrick in der NHL. Dank den Saisontoren 27, 28 und 29 ist der Tscheche nun auch der beste Torschütze der Blackhawks – vor Patrick Kane.

Die Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

(abu)

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter