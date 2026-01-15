Nico Hischier lässt sich nach seinem Overtime-Winner drücken. Bild: www.imago-images.de

Captain Hischier schiesst seine Devils mit Doppelpack zum Sieg

New Jersey Devils – Seattle Kraken 3:2 n.V.

Nico Hischier (Devils): 2 Tore, 3 Schüsse, TOI 19:01 Min.

Timo Meier (Devils): 3 Schüsse, TOI 19:07 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 1 Block, 1 Hit, TOI 19:29 Min.​

Grosser Abend für Nico Hischier. Dem Walliser Stürmer gelingen beim 3:2-Sieg gegen Seattle Kraken zwei Treffer – darunter das Siegtor in der Verlängerung.

Hischier erzielte es backhand im Fallen. «Das war Instinkt, ich wollte anders abschliessen. In letzter Sekunde habe ich mich so entschieden, weil der Goalie wohl nicht damit rechnete, dass ich so schiessen würde», sagte der Matchwinner.

Hischier führt mit 37 Punkten aus 47 Spielen die teaminterne Skorerliste an. Für den mittlerweile 27-Jährigen waren es die NHL-Tore Nummer 185 und 186. Er kletterte damit an Kirk Muller vorbei auf Platz 6 in der ewigen Torschützenliste der Devils.

Für die New Jersey Devils war es der zweite Sieg in Folge. Coach Sheldon Keefe sprach von «big points», die wichtig seien. «Wir blieben geduldig und fleissig.»

Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 2:3 n.V.

Kevin Fiala (Kings): 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 22:25 Min.

Akira Schmid (Golden Knights): 22 Paraden, Abwehrquote 91,7 %



Gemischte Gefühle hatte am Ende Kevin Fiala. Der Ostschweizer Stürmer schoss zwar ein Tor (zum 1:1) und hatte auch beim zweiten Treffer seiner Los Angeles Kings den Stock im Spiel. Doch in der Verlängerung unterlag sein Team den Vegas Golden Knights mit dem Emmentaler Akira Schmid zwischen den Pfosten. Mark Stone traf in der Zusatzschicht schon nach 25 Sekunden.

