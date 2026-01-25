Kevin Fiala kann sich als einziger Schweizer über einen Sieg freuen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Nur Fiala siegt von den NHL-Schweizern – Tampa-Serie reisst

Wenig erfolgreiche NHL-Nacht aus Schweizer Sicht: Ausser Kevin Fiala müssen alle als Verlierer vom Eis. Bei Niederreiters Jets und Moser Lightning reissen längere Serien.

Blues – Kings 4:5 OT

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala gewannen in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit im Penaltyschiessen gegen die St. Louis Blues.

Während Pius Suter bei den Blues weiter verletzt fehlte, blieb Fiala in der Partie ohne Skorerpunkte. Seinen Penalty im Shootout konnte der Ostschweizer nicht verwandeln.

Für den Sieg sorgte schliesslich Trevor Moore, der für die Kings den entscheidenden Penalty verwandelte. Bereits im dritten Drittel hatte er zum zwischenzeitlichen 4:3 getroffen.

Predators – Mammoth 2:5

Die weiteren Schweizer in der NHL waren nicht siegreich. Roman Josi verlor mit den Nashville Predators 2:5 gegen Utah Mammoth - beim ersten Tor der Partie, das Steven Stamkos in Überzahl für die Predators erzielte, war Josi immerhin Assistgeber.

Jets – Red Wings 1:5

Auch Nino Niederreiter musste mit den Winnipeg Jets eine Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft verlor 1:5 gegen die Detroit Red Wings. Damit punktete das Team zuhause erstmals seit sechs Spielen nicht.

Blue Jackets – Lightning 8:5

Erstmals seit 15 Spielen nicht punkten konnte derweil Tampa Bay Lightning. Gegen die Columbus Blue Jackets resultierte eine 5:8-Niederlage. Janis Moser, der knapp 27 Minuten eingesetzt wurde, war an keinem der Tore beteiligt.

(con/sda)