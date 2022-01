Kevin Fiala hat einen Lauf. bild: imago-images.de

Fiala punktet im 10. Spiel in Folge – und vermiest Lundqvist die grosse Ehrung

NY Rangers – Minnesota 2:3

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 3 Shots, 1 Hit, 13:56 TOI

Kevin Fiala setzt seine Erfolgsserie in der NHL fort. Dank einem Tor und einem Assist beim 3:2-Auswärtssieg gegen die New York Rangers steht der Stürmer der Minnesota Wild bei zehn Partien in Folge mit mindestens einem Skorerpunkt.

Das 12. Saisontor von Kevin Fiala. Video: streamja

Im Madison Square Garden war Fiala der beste Spieler. Der Ostschweizer traf in der 33. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Am 3:2 zu Beginn des Schlussdrittels war er mit dem letzten Pass beteiligt.

Mit seinen acht Toren und fünf Assists in den letzten zehn Partien ist Fiala entscheidend am guten Lauf von Minnesota beteiligt. Nach sieben Siegen in den letzten acht Spielen ist das Team aus Saint Paul gut auf Playoff-Kurs.

Für die Rangers war es ein bitterer Abend, denn eigentlich wollten sie ihren langjährigen Torhüter Henrik Lundqvist mit einem Sieg feiern. Vor dem Spiel wurde das Trikot des 39-jährigen Schweden unters Hallendach des Madison Square Gardens gezogen. Lundgvist bestritt zwischen 2005 bis zu seinem Rücktritt vorletztes Jahr inklusive Playoffs über 1000 Spiele für die Rangers. Seine Nummer 30 wird künftig nicht mehr vergeben. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com