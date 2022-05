Minnesotas Marc-Andre Fleury pariert einen Schuss von Jordan Kyrou. Bild: keystone

NHL: Fiala feiert mit Minnesota den zweiten Sieg in Folge

Minnesota – St. Louis 5:1

Kevin Fiala, 0 Tore

Minnesota geht in der Achtelfinal-Serie gegen die St. Louis Blues 2:1 in Führung. Die Wild mit Kevin Fiala gewinnen auswärts das dritte Spiel 5:1.

Die Wild legten die Basis zum zweiten Sieg in Folge früh. Nach gut zwei Minuten führten sie 2:0, noch vor Spielhälfte erhöhten sie auf 3:0, und nach 22 Sekunden im dritten Drittel räumten sie mit dem vierten Treffer auch die letzten Zweifel über den Ausgang der Partie aus. Fiala blieb wie in den ersten zwei Spielen ohne Skorerpunkt.

Carolina – Boston 2:4

Nino Niederreiter, 0 Tore

Auch die Carolina Hurricanes führen in ihrer Best-of-7-Serie mit 2:1 Siegen. Die Mannschaft mit Nino Niederreiter musste sich in der dritten Partie gegen Boston mit einem 2:4 nach einer 1:0-Führung aber zum ersten Mal geschlagen geben. Es war die erste Niederlage nach acht Siegen in Folge, die letzten sechs Erfolge in der Regular Season eingerechnet. Die Bruins schafften die vorentscheidende Wende im zweiten Drittel, in dem sie mit zwei Toren auf 3:1 stellten. Niederreiter, in dieser ersten Playoff-Runde schon dreifacher Torschütze, ging leer aus.

Tampa Bay – Toronto 2:5

Schwer tun sich weiterhin die Tampa Bay Lightning. Der Stanley-Cup-Sieger der letzten zwei Saisons liegt im Duell mit den Toronto Maple Leafs nach der 2:5-Heimniederlage mit 1:2 im Hintertreffen. (sda)

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl