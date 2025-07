Klub-WM: Real schaltet Juve aus und steht im Viertelfinal

Arda Güler und Gonzalo Garcia feiern den Treffer des Zweitgenannten. Bild: keystone

Real schaltet Juve aus und steht im Viertelfinal

Real Madrid erreicht als zweitletztes Team die Viertelfinals der Klub-WM in den USA. Im Achtelfinal gewinnen die Spanier 1:0 gegen Juventus Turin.

Real Madrid – Juventus Turin 1:0

Den goldenen Treffer im europäischen Gipfeltreffen erzielte Gonzalo Garcia in der 54. Minute. Der 21-Jährige, der noch kaum im Fanionteam zum Einsatz kam, traf nach einer Flanke des englischen Neuzuzugs Trent Alexander-Arnold energisch per Kopf.

Gut 20 Minuten vor Schluss gab auch Kylian Mbappé sein Debüt an der Klub-WM. Der Superstar hatte die Gruppenphase mit Magen-Darm-Problemen verpasst und kam für Garcia ins Spiel. Auch danach war Real näher am 2:0 als Juventus am 1:1.

Real trifft am Samstag auf den Sieger des letzten Achtelfinals zwischen Borussia Dortmund und dem mexikanischen Verein CF Monterrey. (sda/con)