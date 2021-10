NHL: Kevin Fiala erzielt seinen ersten Saisontreffer

Kevin Fiala lässt sich nach seinem Treffer von den Teamkollegen feiern. Bild: keystone

Fiala erzielt seinen ersten Saisontreffer – Hischier und Siegenthaler gewinnen dramatisch

New Jersey Devils – Chicago Blackhawks 4:3 n.V.

Nico Hischier: 0 Tore, 3 Torschüsse, 18:06 TOI

Jonas Siegenthaler: 0 Tore, 0 Torschüsse, 18:48 TOI

Philipp Kuraschew: 0 Tore, 0 Torschüsse, 14:38 TOI​

Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler gewannen ihr Auftaktspiel in die NHL-Saison. Sie bezwangen die Chicago Blackhawks mit Philipp Kuraschew 4:3 n.V.

Die Partie verlief zum Ende dramatisch. Bis zur 57. Minute führte New Jersey 3:1. Im Powerplay spielte Chicago ohne Torhüter und verkürzte prompt auf 2:3. Und erneut ohne Keeper traf der einstige Ambri-Spieler Dominik Kubalik 26 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Der erst 20-jährige Amerikaner Jack Hughes sicherte mit seinem zweiten Treffer in der Startminute der Verlängerung den New Jersey Devils doch noch die zwei Punkte.

Der Stürmer Hischier und der Verteidiger Siegenthaler standen je knapp 20 Minuten auf dem Eis. Sie blieben aber wie der Stürmer Kuraschew ohne Skorerpunkt.

Die Highlights der Partie, der Gamewinner von Hughes ist besonders sehenswert. Video: YouTube/SPORTSNET

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 1:2

Kevin Fiala: 1 Tor, 4 Torschüsse, 20:42 TOI

Kevin Fiala erzielte den ersten Saisontreffer für Minnesota Wild, das bei den Anaheim Ducks 2:1 gewann. Fiala, der in der vergangenen Saison in 57 Spielen 42 Punkte erzielt hat, verwertete in der 38. Minute im Powerplay einen herrlichen Pass von Mats Zuccarello.

Minnesota dominierte das Geschehen (43:29 Torschüsse), doch erst acht Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gelang durch Marcus Foligno das 2:1. (sda)

Fialas Treffer ist ab etwa 5:00 zu sehen. Video: YouTube/SPORTSNET