Ein Tor, zwei Assists – Hischier bei Devils–Sieg überragend

Kevin Fiala lag mit Minnesota bei den Toronto Maple Leafs vorerst ebenfalls vorne. Der St. Galler war Mitte des zweiten Drittels Assistent beim 1:0 durch Frederick Gaudreau. Die Wild mussten am Ende aber als 1:3-Verlierer vom Eis.

Zu den Gewinnern des Abends gehörten auch Roman Josi und Dean Kukan. Josi, der nach sechs Spielen mit persönlichen Erfolgserlebnissen erstmals leer ausging, siegte mit den Nashville Predators zuhause gegen die Dallas Stars 2:1 nach Penaltyschiessen. Der Berner scheiterte mit seinem Versuch in der Kurzentscheidung.

Die Devils sorgten früh für klare Verhältnisse. Sie führten nach knapp sieben Minuten bereits 3:0. Hischier bereitete den ersten Treffer von Doppeltorschütze Jesper Bratt vor. Passgeber war er auch Mitte des zweiten Drittels beim 5:1 durch Damon Severson im Powerplay. Im dritten Abschnitt sorgte der Walliser ebenfalls in Überzahl mit seinem 14. Saisontor für das Schlussergebnis.

Nico Hischier bestätigt seine gute Form erneut. Der Walliser ist mit einem Tor und zwei Assists am 6:1-Sieg der New Jersey Devils bei den Pittsburgh Penguins hauptbeteiligt.

Nico Hischier (C) war gegen die Penguins einer der überragenden Spieler.

Findet das Endspiel der Champions League am 28. Mai nicht in St.Petersburg statt? Wie diverse Medien berichten, sollen die UEFA-Verantwortlichen den russischen Gastgebern demnächst die Host-Rechte entziehen. Grund dafür ist der Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine.