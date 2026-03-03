Nebel
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Lian Bichsel überzeugt beim Sieg der Dallas Stars

From left to right, Dallas Stars&#039; Jamie Benn, Sam Steel, Lian Bichsel, Matt Duchene and Ilya Lyubushkin celebrate after Bichsel&#039;s goal during the second period of an NHL hockey game against ...
Lian Bichsel (mitte) jubelt nach seinem Treffer.Bild: keystone

Best Player und erster NHL-Doppelpack: Bichsel überzeugt bei Stars-Gala

03.03.2026, 07:0203.03.2026, 07:21

Vancouver Canucks – Dallas Stars 1:6

Lian Bichsel: 2 Tore, 2 Schüsse, 1 Check, TOI: 16:49

Lian Bichsel meldet sich eindrucksvoll in der NHL zurück. Im dritten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielt der Verteidiger der Dallas Stars gleich zwei Tore.

Beim 6:1-Auswärtssieg über die Vancouver Canucks gelangen dem Solothurner zwei sehenswerte Treffer. Zur 2:1-Führung vollendete er einen präzise herausgespielten Angriff mit einem Schuss in die hohe Ecke auf der Fanghandseite des Torhüters.

Die Tore von Lian Bichsel.Video: watson/NHL

Das 6:1 glich einer Kopie: Erneut krönte der Zweimeter-Mann einen flüssig vorgetragenen Spielzug mit einem Schuss unter die Latte. Es war sein dritter Saisontreffer und zugleich der Schlusspunkt beim neunten Sieg in Serie der Dallas Stars. Für Bichsel, welcher zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, war es der erste NHL-Doppelpack seiner Karriere.

Nashville Predators – Detroit Red Wings 2:4

Roman Josi: 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Blocks, 1 Check, TOI: 26:09

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi steckten derweil im Rennen um die Playoff-Plätze einen Dämpfer ein. Sie verloren das Heimspiel gegen die Detroit Red Wings 2:4. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 37. Minute. Statt das Powerplay zur erneuten Führung zu nützen, kassierte Nashville einen Shorthander zum 2:3. Das letzte Tor erzielten die Gäste mit einem Emptynetter in der Schlussminute.

Josi erlebte keinen guten Abend. Der 35-Jährige stand bei jedem Gegentreffer auf dem Eis. Andererseits bereitete er im Powerplay einen Treffer vor.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

Nach 60 von 82 Partien belegen die Predators Platz 11 der Western Conference. Verloren ist noch nichts, denn das Rennen um die Top-8-Plätze bleibt eng. Das viertplatzierte Team weist lediglich acht Punkte mehr auf. (riz/sda)

Die grössten NHL-Enttäuschungen vor der Trade-Deadline – werden auch Schweizer gedealt?
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
    1 / 13
    So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

    Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
    quelle: imago/usa today network / imago images
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    «Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Chaos und Machtkampf im Ambri – will denn niemand Chris DiDomenico?
    Nie in seiner Geschichte hat Ambri in nur einer Saison so viel Kurzweil geboten. Nun treibt das Drama um Topskorer Chris DiDomenico Phantom-Sportchef Lars Weibel um. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Hockeys gelingt es einem Klub nicht, den besten Spieler bei der Konkurrenz unterzubringen.
    Kurz vor Mitternacht kommt die Meldung aus Ambri.
    Zur Story