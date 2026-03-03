Lian Bichsel (mitte) jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Best Player und erster NHL-Doppelpack: Bichsel überzeugt bei Stars-Gala

Vancouver Canucks – Dallas Stars 1:6

Lian Bichsel: 2 Tore, 2 Schüsse, 1 Check, TOI: 16:49

Lian Bichsel meldet sich eindrucksvoll in der NHL zurück. Im dritten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielt der Verteidiger der Dallas Stars gleich zwei Tore.

Beim 6:1-Auswärtssieg über die Vancouver Canucks gelangen dem Solothurner zwei sehenswerte Treffer. Zur 2:1-Führung vollendete er einen präzise herausgespielten Angriff mit einem Schuss in die hohe Ecke auf der Fanghandseite des Torhüters.

Die Tore von Lian Bichsel. Video: watson/NHL

Das 6:1 glich einer Kopie: Erneut krönte der Zweimeter-Mann einen flüssig vorgetragenen Spielzug mit einem Schuss unter die Latte. Es war sein dritter Saisontreffer und zugleich der Schlusspunkt beim neunten Sieg in Serie der Dallas Stars. Für Bichsel, welcher zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, war es der erste NHL-Doppelpack seiner Karriere.

Nashville Predators – Detroit Red Wings 2:4

Roman Josi: 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Blocks, 1 Check, TOI: 26:09

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi steckten derweil im Rennen um die Playoff-Plätze einen Dämpfer ein. Sie verloren das Heimspiel gegen die Detroit Red Wings 2:4. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 37. Minute. Statt das Powerplay zur erneuten Führung zu nützen, kassierte Nashville einen Shorthander zum 2:3. Das letzte Tor erzielten die Gäste mit einem Emptynetter in der Schlussminute.

Josi erlebte keinen guten Abend. Der 35-Jährige stand bei jedem Gegentreffer auf dem Eis. Andererseits bereitete er im Powerplay einen Treffer vor.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NHL

Nach 60 von 82 Partien belegen die Predators Platz 11 der Western Conference. Verloren ist noch nichts, denn das Rennen um die Top-8-Plätze bleibt eng. Das viertplatzierte Team weist lediglich acht Punkte mehr auf. (riz/sda)