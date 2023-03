NHL: Devils verlieren trotz Tor von Meier und Assist von Hischier

Timo Meier erzielt sein viertes Tor für New Jersey. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Devils verlieren trotz Tor von Meier und Assist von Hischier – wichtiger Jets-Sieg

New Jersey – Minnesota 1:2nV

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Schüsse, 22:10 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 6 Schüsse, 22:20 TOI

Jonas Siegenthaler, 3 Blocks, 19:53 TOI

Akira Schmid Ersatz



Die New Jersey Devils kassierten in der NHL mit dem 1:2 nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild die dritte Heimniederlage in Serie. Das einzige Tor des Heimteams zum 1:1 (53.) war eine Schweizer Co-Produktion: Timo Meier reüssierte nach einem Zuspiel von Nico Hischier mit einem «Buebetrickli».

Der Herisauer Powerstürmer erzielte seinen 35. Treffer in der laufenden Meisterschaft, den vierten im zehnten Spiel für die Devils. Damit egalisierte er seinen Torrekord in der NHL aus der vergangenen Spielzeit. Für Hischier war es in der 70. Partie in dieser Saison der 37. Assist und der 67. Skorerpunkt - Meier totalisiert 58 Punkte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Arizona 2:1

Nino Niederreiter (WPG), 4 Checks, 1 Block, 18:58 TOI

Janis Moser (ARI), 1 Strafe, 3 Schüsse, 24:24 TOI

Von den übrigen in der Nacht auf Mittwoch auf dem Eis gestandenen Schweizern verliess einzig Janis Moser das Eis als Verlierer. Der Verteidiger, der während mehr als 24 Minuten spielte, unterlag mit den Arizona Coyotes bei den Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter 1:2. Die Gäste erlitten die erste Niederlage nach vier Erfolgen. Für Winnipeg war der Zusatzpunkt im Kampf um die Playoffs zentral.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

St. Louis – Detroit 2:3nP

Pius Suter, 2 Schüsse, 18:18 TOI

Pius Suter gewann mit den Detroit Red Wings bei den St. Louis Blues 3:2 nach Penaltyschiessen. Suter zeigte eine gute Partie, konnte sich dafür aber nicht mit einem Skorerpunkt belohnen. Auch im Penaltyschiessen scheiterte der Zürcher.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Washington – Columbus 6:7nV

Tim Berni, 4 Schüsse, 1 Block, 14:40 TOI

Tim Berni siegte mit den Columbus Blue Jackets in Washington gegen die Capitals in einem verrückten Spiel nach 0:3-Rückstand mit 7:6 nach Verlängerung.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Buffalo – Nashville 3:7

Roman Josi verletzt

Die Nashville Predators bezwangen ohne den verletzten Captain Roman Josi die Buffalo Sabres auswärts 7:3. Der 21-jährige Luke Evangelista brillierte mit je zwei Toren und Assists. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL