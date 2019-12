Sport

NHL

NHL: Kevin Fiala schiesst zwei Tore bei Niederlage, Luca Sbisa trifft



Fiala verliert trotz Doppelpack – Sbisas Hammer bringt Winnipeg auf Siegesstrasse

Kevin Fiala zeigt sich weiterhin in blendender Form, obwohl er mit den Minnesota Wild verliert. Bei der 3:5-Niederlage in Chicago steuert der Ostschweizer zwei Tore bei. In den letzten 21 Spielen hat der Stürmer nun acht Tore und zehn Assists zu Buche stehen.

Bei seinem Treffer profitiert Fiala von einem Block seines Verteidigers Ryan Suter. Danach kann der Schweizer alleine aufs gegnerische Tor losziehen und versenkt eiskalt. Beim zweiten Streich bringt er den Puck einfach aufs Tor, wo ihn ein Chicago-Verteidiger ablenkt.

Dass es am Ende trotzdem nicht zum Sieg reicht, liegt vor allem an Patrick Kane. Der Superstar der Blackhawks erzielt einen Hattrick.

Über ein Tor und einen Sieg freuen darf sich Luca Sbisa. Der Schweizer Verteidiger und seine Winnipeg Jets bezwingen Philadelphia in einem Spektakelspiel mit 7:3. Sbisa war massgeblich daran beteiligt, das Spiel in seine Bahnen zu lenken. In der zwölften Minute hämmert er die Scheibe zum 2:0 ins Netz – sein zweiter Saisontreffer. (abu)

Die Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter