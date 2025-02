Pius Suter feiert (links) feiert seinen Treffer gegen Detroit. Bild: keystone

Suter trifft bei Niederlage, Bichsel mit Assist – Devils verlieren erneut

Vancouver – Detroit 2:3nV

Pius Suter, 1 Tor, 3 Schüsse, 14:56 TOI

Pius Suter gelingt im Dress der Vancouver Canucks in der Nacht auf Montag ein sehenswerter Treffer. Er lenkt den fliegenden Puck mit der Stockschaufel entscheidend ab.

Mit dem Führungstreffer im Heimspiel gegen die Detroit Red Wings schoss der Zürcher das 14. Tor in dieser NHL-Saison. Suter steuert auf seine produktivste Saison zu. Die Regular Season der vergangenen vier Meisterschaften schloss er jeweils in der Bandbreite von 14 bis 16 Treffern ab. Sofern der Stürmer fit bleibt, stehen ihm theoretisch noch 30 Spiele zur Verfügung, um den persönlichen Rekord nach oben zu schrauben.

Die Vancouver Canucks holten auch dank Suters Hilfe immerhin einen Punkt gegen die formstarken Detroit Red Wings, die zum sechsten Mal in Serie gewannen. Die Partie ging erst in der Verlängerung 2:3 verloren.

Dallas – Columbus 5:3

Lian Bichsel, 1 Assist, 1 Schuss, 4 Checks, 17:22 TOI

Die Dallas Stars mit dem Verteidiger Lian Bichsel bauten ihre Hausse auf fünf Erfolge aus. Der Solothurner Verteidiger liess sich beim 5:3-Sieg über die Columbus Blue Jackets einen Assist gutschreiben. Es war für den 20-Jährigen der dritte Skorerpunkt nach 13 Spielen in der weltweit besten Liga.

Buffalo – New Jersey 4:3

Timo Meier, 1 Strafe, 4 Schüsse, 18:21 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 1 Check, 16:56 TOI

Nico Hischier verletzt



Bereits am Sonntagabend verloren die New Jersey Devils auswärts gegen die Buffalo Sabres mit 3:4. Die Devils, die weiterhin ohne ihren verletzten Captain Nico Hischier und Stammgoalie Jacob Markström auskommen müssen, finden nicht richtig aus dem Januar-Tief heraus. Von den letzten zehn Spielen haben sie nur vier gewonnen.

In Buffalo geriet das Spiel früh aus der Bahn – zur ersten Pause lag New Jersey bereits mit 0:3 in Rückstand. Nach einem ausgeglichenen Mitteldrittel (1:1) konnten die Devils dank eines frühen Tores im Schlussabschnitt (Paul Cotter nach 18 Sekunden) noch auf ein Comeback hoffen. Doch am Ende kam die Reaktion zu spät. (abu/sda)