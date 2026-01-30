wechselnd bewölkt-1°
Hischier schiesst Devils zum Overtime-Sieg gegen Josi und die Predators

NHL, Eishockey Herren, USA Nashville Predators at New Jersey Devils Jan 29, 2026 Newark, New Jersey, USA New Jersey Devils center Nico Hischier 13 celebrates his overtime game winning goal against the ...
Während Hischier jubelt, ist Josi bedient.Bild: www.imago-images.de

Hischier schiesst die «Swiss Devils» zum Overtime-Sieg gegen Josi und die Predators

30.01.2026, 06:4730.01.2026, 06:51

New Jersey Devils – Nashville Predators 3:2 n.V.

Nico Hischier (Devils): 1 Tor, 7 Schüsse, TOI 26:09 Min.
Timo Meier (Devils): 5 Schüsse, TOI 19:41 Min.
Jonas Siegenthaler (Devils): 3 Blocks, TOI 21:20 Min.
Roman Josi (Predators): 3 Schüsse, TOI 28:08 Min.

Video: YouTube/NHL

Nach zwei Niederlagen sind die New Jersey Devils zum Erfolg zurück gekehrt. Matchwinner beim 3:2-Sieg gegen die Nashville Predators war Nico Hischier, der in der Verlängerung traf.

Nach gut 40 Sekunden in der Overtime fasste sich Hischier ein Herz und traf mit einem Slapshot in die entfernte Torecke. Der Captain der Devils genoss dabei viel Zeit, da Gegenspieler Roman Josi ihn zu spät unter Druck setzte. «Wir hatten gerade den Puck zurückerobert, daher war das meiner Meinung nach ein riskanter Schuss», schilderte Hischier. «Aber ich sah, dass die Verteidigung mich nicht wirklich deckte, und glücklicherweise ging der Puck rein. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre der Trainer überhaupt nicht glücklich gewesen.»

Mit seinem bereits achten Overtime-Tor für die Devils (in der Franchise-Geschichte trafen nur Patrik Elias mit 16 Toren und Jack Hughes mit neun Toren noch öfter in der Verlängerung) sorgte Hischier dafür, dass sein Team nach zweimaligem Rückstand doch noch als Sieger vom Eis ging. Für die Predators hingegen war es bereits die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen.

Tampa Bay Lightning – Winnipeg Jets 4:1

J.J. Moser (Lightning): 3 Schüsse, TOI 21:58 Min.
Nino Niederreiter (Jets): 1 Schuss, TOI 13:00 Min.

Video: YouTube/NHL

Zu einem weiteren Schweizer Duell kam es in Tampa, wo die Lightning mit Janis Moser die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter empfingen. Das Heimteam setzte sich dabei klar mit 4:1 durch und verteidigte seine Spitzenposition in der Eastern Conference. Während Moser beim ersten Treffer des Spiels einen Assist beisteuerte, blieb Niederreiter ohne Skorerpunkt.

Buffalo Sabres – Los Angeles Kings 4:1

Kevin Fiala (Kings): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 17:23 Min.

Video: YouTube/NHL

Ebenfalls einen Assist verbuchte Kevin Fiala, doch seine Los Angeles Kings mussten sich bei den Buffalo Sabres deutlich 1:4 geschlagen geben. Nach zuletzt drei Siegen war es für die Kalifornier der nächste Rückschlag. Sie liegen derzeit knapp ausserhalb der Playoff-Plätze. (ram/sda)

Analyse
Die Tigers kämpfen erneut um die Playoffs – jetzt folgen die Wochen der Wahrheit
Mehr Eishockey:
