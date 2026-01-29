Captain Stransky (Mitte) ist die überragende Figur beim Davoser Sieg in Rapperswil. Bild: keystone

Davos fügt Rappi 4. Niederlage in Folge zu – Ambri feiert Derbysieg bei Tapopla-Premiere

Rapperswil – Davos 3:4

Der HC Davos zeigt sich an der Spitze der National League souverän. Der 4:3-Auswärtssieg in Rapperswil-Jona ist der vierte Dreipunkter in Folge . dank einem überragenden Matej Stransky.

Der Captain und im Olympiakader Tschechiens figurierende Matej Stransky wendete im Mitteldrittel das Blatt zugunsten des Leaders. Er traf am 0:1 zum 2:1. Als dann der Däne Nicklas Jensen, auch er ein Olympia-Fahrer zum 2:2 ausgeglichen hatte, bereitete Stransky den Davoser Treffer von Valentin Nussbaumer zum 3:2 sieben Minuten vor Schluss in Überzahl vor.

Darauf hatten die Lakers keine Antwort mehr. Jensen kürte sich zwar zum Hattrick-Schützen, es war jedoch nur noch das 3:4. Nachdem sie im vierten Spiel in Folge ohne Punkt blieben, droht Rapperswil-Jona seine lange Zeit gute Ausgangslage noch zu verspiele. Die Top 6 sind in weite Ferne entschwunden, und selbst der 8. Platz, der im Play-In zwei Chancen bietet, ist nun in Gefahr.

Brendan Lemieux wirbelt vor Lakers-Goalie Ivars Punnenovs. Bild: keystone

Ambri – Lugano 3:2

Der zweite Trainerwechsel der laufenden Saison bringt Ambri-Piotta zumindest kurzfristig Glück. Im ersten Spiel von Jussi Tapola gewinnen die Leventiner das Derby gegen Lugano mit 3:2

Ambri-Piotta erlebt eine ungemein schwierige Saison, doch ein Derbysieg entschädigt für vieles und bringt die Hoffnung auf ein gutes Ende zurück. Den letztlich entscheidenden Treffer erzielte der oft kritisierte Chris DiDomenico bereits in der 24. Minute.

Ambri spielte weiter druckvoll nach vorne und verteidigte den Vorsprung bis in die Schlussphase. Nach genau 18 Minuten traf Alex Formenton ins leere Tor zum 3:1, Dario Simion verkürzte 36 Sekunden vor Schluss noch auf 2:3 und sorgte damit für eine turbulente Schlussphase. Das 1:0 hatte Miles Müller in seinem 100. National-League-Spiel bereits im Startdrittel erzielt.

Damit teilen sich die beiden Tessiner Erzrivalen die Saisonbilanz mit je zwei Siegen. Ambri braucht die Punkte dringend und verdrängte das spielfreie Kloten auf den zweitletzten Platz, der zum Gang ins Playout gegen Ajoie «verdammt». Lugano verliert hingegen das Spitzenduo Davos und Fribourg-Gottéron aus den Augen.

Ambri gestaltet das erste Spiel unter Jussi Tapola erfolgreich. Bild: keystone

Servette – Fribourg 3:5

