meist klar
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

National League: Davos schlägt die Lakers, Ambri feiert Derbysieg

Torjubel nach dem 2:1 durch PostFinance Top Scorer Matej Stransky (HCD), Mitte, und Calle Andersson (HCD) ,links, waehrend dem Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SC Rapperswil Jona L ...
Captain Stransky (Mitte) ist die überragende Figur beim Davoser Sieg in Rapperswil.Bild: keystone

Davos fügt Rappi 4. Niederlage in Folge zu – Ambri feiert Derbysieg bei Tapopla-Premiere

29.01.2026, 18:4529.01.2026, 22:12
Inhaltsverzeichnis
Rapperswil – Davos 3:4Ambri – Lugano 3:2Servette – Fribourg 3:5Die Tabelle

Rapperswil – Davos 3:4

Der HC Davos zeigt sich an der Spitze der National League souverän. Der 4:3-Auswärtssieg in Rapperswil-Jona ist der vierte Dreipunkter in Folge . dank einem überragenden Matej Stransky.

Der Captain und im Olympiakader Tschechiens figurierende Matej Stransky wendete im Mitteldrittel das Blatt zugunsten des Leaders. Er traf am 0:1 zum 2:1. Als dann der Däne Nicklas Jensen, auch er ein Olympia-Fahrer zum 2:2 ausgeglichen hatte, bereitete Stransky den Davoser Treffer von Valentin Nussbaumer zum 3:2 sieben Minuten vor Schluss in Überzahl vor.

Darauf hatten die Lakers keine Antwort mehr. Jensen kürte sich zwar zum Hattrick-Schützen, es war jedoch nur noch das 3:4. Nachdem sie im vierten Spiel in Folge ohne Punkt blieben, droht Rapperswil-Jona seine lange Zeit gute Ausgangslage noch zu verspiele. Die Top 6 sind in weite Ferne entschwunden, und selbst der 8. Platz, der im Play-In zwei Chancen bietet, ist nun in Gefahr.

Brendan Lemieux (HCD) scheitert an Torhueter Ivars Punnenovs (SCRJ) waehrend dem Meisterschaftsspiel der National League zwischen den SC Rapperswil Jona Lakers und dem HC Davos, am Donnerstag, den 29. ...
Brendan Lemieux wirbelt vor Lakers-Goalie Ivars Punnenovs.Bild: keystone

Ambri – Lugano 3:2

Der zweite Trainerwechsel der laufenden Saison bringt Ambri-Piotta zumindest kurzfristig Glück. Im ersten Spiel von Jussi Tapola gewinnen die Leventiner das Derby gegen Lugano mit 3:2

Ambri-Piotta erlebt eine ungemein schwierige Saison, doch ein Derbysieg entschädigt für vieles und bringt die Hoffnung auf ein gutes Ende zurück. Den letztlich entscheidenden Treffer erzielte der oft kritisierte Chris DiDomenico bereits in der 24. Minute.

Ambri spielte weiter druckvoll nach vorne und verteidigte den Vorsprung bis in die Schlussphase. Nach genau 18 Minuten traf Alex Formenton ins leere Tor zum 3:1, Dario Simion verkürzte 36 Sekunden vor Schluss noch auf 2:3 und sorgte damit für eine turbulente Schlussphase. Das 1:0 hatte Miles Müller in seinem 100. National-League-Spiel bereits im Startdrittel erzielt.

Damit teilen sich die beiden Tessiner Erzrivalen die Saisonbilanz mit je zwei Siegen. Ambri braucht die Punkte dringend und verdrängte das spielfreie Kloten auf den zweitletzten Platz, der zum Gang ins Playout gegen Ajoie «verdammt». Lugano verliert hingegen das Spitzenduo Davos und Fribourg-Gottéron aus den Augen.

Head Coach Jussi Tapola (HCAP) motivates his players, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and HC Lugano at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerland, January 29, 2 ...
Ambri gestaltet das erste Spiel unter Jussi Tapola erfolgreich.Bild: keystone

Servette – Fribourg 3:5

Bericht folgt.

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Lars Weibel – das Hosentelefon-Phantom in der Hockey-Oper
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Dir waren die 18 CL-Spiele zu viel? Hier gibt's nochmal die schönsten Highlights
Seit die Champions League von 32 auf 36 Teams aufgestockt und die Gruppenphase durch eine Ligaphase ersetzt wurde, herrscht am letzten Spieltag absolutes Chaos. Alle Teams sind im Einsatz, es gibt also 18 Spiele, alle zur gleichen Zeit. Da den Überblick zu bewahren ist trotz Konferenzschaltung im Fernsehen kaum möglich, die Blitztabelle ändert sich zudem auch alle paar Minuten. Deshalb haben wir hier noch mal die Highlights vom gestrigen Mittwochabend gesammelt:
Zur Story