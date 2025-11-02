trüb und nass10°
NHL: Brandheisser Kurashev schiesst Sharks zu OT-Sieg – Hischier trifft

San Jose Sharks center Philipp Kurashev celebrates after scoring the winning goal during overtime of an NHL hockey game against the Colorado Avalanche in San Jose, Calif., Saturday, Nov. 1, 2025. (AP ...
Philipp Kurashev ist weiterhin in beneidenswerter Form.Bild: keystone

Brandheisser Kurashev schiesst Sharks zu OT-Sieg – Hischier trifft gegen Fialas Kings

Kein NHL-Schweizer ist derzeit so gut in Form wie Philipp Kurashev: Der 26-Jährige trifft gegen Spitzenteam Colorado doppelt – und zum Sieg in der Verlängerung. Die Swiss Devils schlagen derweil Kevin Fialas Kings.
02.11.2025, 08:4802.11.2025, 08:57
Inhaltsverzeichnis
Kings – Devils 1:4Sharks – Avalanche 3:2 n.V.Jets – Penguins 5:2Blue Jackets – Blues 3:2Panthers – Stars 4:3 n.V.

Kings – Devils 1:4

Der Schweizer Captain Nico Hischier brachte die New Jersey Devils nach zwei Niederlagen wieder zurück auf die Siegesstrasse und an die Tabellenspitze der Eastern Conference der NHL.

Der Walliser fackelte im Schweizer Duell gegen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala nicht lange. Schon in der 2. Spielminute eröffnete er das Skore, indem er einen Distanzschuss entscheidend ablenkte.

Mit dem dritten Treffer in der laufenden Meisterschaft konsolidierte Hischier die Führung in der Schweizer Skorerliste. Mit elf Punkten (3 Tore/8 Assists) führt er vor Teamkollege Timo Meier und Fiala, die in diesem Spiel beide leer ausgingen. Dafür erhielt Verteidiger Jonas Siegenthaler in den Reihen der Devils noch einen Assist gutgeschrieben.

Video: YouTube/NHL

Sharks – Avalanche 3:2 n.V.

Hischier blieb nicht der einzige Schweizer Torschütze in der Nacht auf Sonntag, in der nahezu alle Schweizer Söldner im Einsatz standen. Philipp Kurashev traf für die San Jose Sharks sogar zweimal – der erste Doppelpack seit März 2024. Unter anderem versenkte er den Puck in der Verlängerung mit dem Siegtreffer zum 3:2 gegen Colorado Avalanche, den Leader der Western Conference.

Kurashev ist damit weiter im Hoch. In den letzten drei Partien gelangen ihm vier Tore. Auch dank seiner Treffer lösen sich die jungen Sharks nach und nach vom Tabellenende. Kurashev hat in der noch jungen Saison nun schon fünfmal getroffen – gleich oft wie Kevin Fiala.

Video: YouTube/NHL

Jets – Penguins 5:2

Einen erfolgreichen Abend verbuchte auch Nino Niederreiter. Der Bündner Stürmer blieb zwar ohne Skorerpunkt, feiert aber gegen die zuletzt überraschend starken Pittsburgh Penguins einen wichtigen Teamerfolg. Seine Winnipeg Jets etablieren sich damit an der Spitze der Western Conference.

Video: YouTube/NHL

Blue Jackets – Blues 3:2

Nich ganz so weit vorne anzutreffen sind die St. Louis Blues von Pius Suter – im Gegenteil. Gegen Columbus tat sich das Team aus Missouri schwer mit dem Toreschiessen, trotz 38 Versuchen (von denen einer auf das Konto von Suter ging), resultierten nur zwei Erfolgserlebnisse. Die Blues bleiben damit knapp vor den Calgary Flames das nach Punkte zweitschlechteste Team der Liga.

Video: YouTube/NHL

Panthers – Stars 4:3 n.V.

Ebenfalls sieg- aber nicht punktelos in der Nacht auf Sonntag bleiben die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Sie verlieren gegen zweifachen Champion Florida nach Penaltyschiessen. Bichsel stand knapp 15 Minuten auf dem Eis und liess sich zwei Blocks und zwei Checks notieren.

Video: YouTube/NHL

(con/sda)

Themen
