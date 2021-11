«Timo Time» in der NHL: Der Schweizer Nationalspieler ist weiterhin «on fire». Bild: keystone

Timo Meier glänzt mit drei Skorerpunkten – Fiala sichert Minnesota den Shootout-Sieg

Timo Meier gelingen zum zweiten Mal in dieser NHL-Saison drei Skorerpunkte in einem Spiel. Auch Grégory Hofmann, Nico Hischier und Kevin Fiala spielen am Abend vor Thanksgiving entscheidende Rollen.

San Jose – Ottawa 4:3

Timo Meier, 1 Tor, 2 Assists, 4 Shots, 2 Blocks, 21:51 TOI

Meier war beim 6:3-Heimsieg der San Jose Sharks gegen die Ottawa Senators der wertvollste Spieler. Der 25-Jährige war im Mitteldrittel an den Toren zum 2:1 und 3:3 mit dem letzten Pass beteiligt. Im Schlussabschnitt erzielte er mit seinem siebten Saisontor das 4:3. Nach 14 Spielen hat Meier 18 Skorerpunkte.

Der Game-Winner von Timo Meier zum 4:3 für die Sharks. Video: streamja

New Jersey – Minnesota 2:3 n.P.

Nico Hischier, 2 Assists, 2 Shots, 1 Block, 20:54 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Shots, 2 Hits, 3 Blocks, 19:36 TOI

Kevin Fiala, 2 Hits, 1 Block, 16:17 TOI

Nico Hischier verhilft den New Jersey Devils mit zwei starken Assists im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand gegen die Minnesota Wild wettzumachen. Das 2:2 fällt 67 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Im Penaltyschiessen trioft Minnesotas Ostschweizer Stürmer Kevin Fiala als einziger der fünf Schützen.

Columbus – Winnipeg 3:0

Gregory Hofmann, 1 Tor, 3 Shots, 1 Blocks, 11:29 TOI

Gregory Hofmann erzielt beim 3:0-Sieg seiner Columbus Blue Jackets gegen die Winnipeg die 1:0-Führung. Für den Ex-Zuger war es der zweite Saisontreffer. Im dritten Drittel machte Hofmann noch eine schmerzliche Erfahrung, als von Jets-Verteidiger Logan Stanley mit dem Stock im Gesicht getroffen wurde. Die blutige Unterlippe musste er offenbar gar nähen lassen.

Hofmann trifft zum 1:0 für die Blue Jackets. Video: streamja

Nashville – Las Vegas 2:5

Roman Josi, 1 Assist, 2 Shots, 1 Hit, 1 Block, 23:04 TOI

Einen Assist veruchte Roman Josi bei Nashvilles 2:5-Heimniederlage gegen die Vegas Golden Knights. Der Verteidiger-Star der Predators hat damit wie Timo Meier schon 18 Skorerpunkt auf dem Konto.

Detroit – St.Louis 4:2

Pius Suter, 1 Assist, 2 Shots, 2 Blocks, 14:41 TOI

Dank 34 Paraden von Torhüter Alex Nedeljkovic feiern die Detroit Red Wings einen 4:2-Sieg gegen die St.Louis Blues. Pius Suter liess sich beim wegweisenden 3:2 durch Adam Erne einen Assistpunkt gutschreiben.

Seattle – Carolina 2:1

Nino Niederreiter, 4 Shots, 1 Hit, 13:08 TOI

Nino Niederreiter bleibt bei der 1:2-Niederlage bei NHL-Neuling Seattle einmal mehr ohne Skorerpunkt. Seit seinem Comeback Mitte November hat der Bündner in fünf Spielen bislang erst einen Assists verbucht.

Schweizer Skorerliste: