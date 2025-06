Bemerkenswert ist das erneute Tesla-Verkaufsminus insbesondere, weil die Absätze von E-Autos in Europa insgesamt wieder stärker anstiegen, um 25 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Besonders in Deutschland werden wieder mehr Elektrofahrzeuge gekauft, die Gesamtverkäufe stiegen dort um 45 Prozent. Musk hatte sich dort mit seiner vehementen öffentlichen Unterstützung für die in Teilen rechtsextreme AfD unbeliebt gemacht.

Die am Mittwoch veröffentlichten Verkaufszahlen belegen: Europa hat genug von Tesla. Erneut sind die Verkäufe auf dem Alten Kontinent gesunken. Laut dem Verband der Europäischen Automobilhersteller sanken die Absätze in 30 Ländern Europas um durchschnittlich weitere 28 Prozent, wie ABC News berichtet.

Die Tesla-Absätze in Europa sind im Mai den fünften Monat in Folge gesunken. Das ist ein Rückschlag für Tesla – die Firma hatte gehofft, dass Elon Musks Rückzug aus der US-Politik den Verkaufseinbruch stoppen würde.

Microsoft macht die neue Xbox-Spielkonsole offiziell und verspricht «ein Xbox-Erlebnis, das nicht an einen einzigen Store oder an ein Gerät gebunden ist».



Microsoft arbeitet mit dem Chip-Hersteller AMD an der neuen Xbox-Generation. Dies hat Xbox-Präsidentin Sarah Bond am Dienstag in einem YouTube-Video angekündigt. Sie verspricht «ein Xbox-Erlebnis, das nicht an einen einzigen Spiele-Shop oder ein bestimmtes Gerät gebunden ist».