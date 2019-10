Niederreiter triumphiert mit Carolina gegen New York – und bucht zwei Assist

Sport

NHL: Niederreiter triumphiert mit Carolina gegen New York – und macht zwei Assist



Die Carolina Hurricanes feiern in der Nacht auf Samstag den 5. Sieg in Serie. Beim 5:2-Erfolg über die New York Islanders steuert Nino Niederreiter zwei Assists bei.

Der Bündner gab die Vorlagen zum 1:0 und 4:2. Der 27-jährige Churer stand knapp eine Viertelstunde auf dem Eis und schoss viermal aufs Tor.

Auch Denis Malgin liess sich einen Assists gutschreiben. Der Oltener war am 1:2-Anschlusstreffer der Florida Panthers im Stadion der Buffalo Sabres beteiligt. Die Panthers schafften noch den Ausgleich, unterlagen aber nach Penaltyschiessen 2:3.

Der Verteidiger Dean Kukan war beim 2:1-Sieg seiner Columbus Blue Jackets über die Anaheim Ducks überzählig.





