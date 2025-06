Sam Bennett von den Florida Panthers prallt mit Edmonton-Oilers-Torhüter Stuart Skinner zusammen Bild: keystone

Florida schafft in der zweiten Verlängerung das Break

Der Titelverteidiger Florida gleicht im Final um den Stanley Cup gegen Edmonton zum 1:1 aus. Die Panthers gewinnen Spiel 2 auswärts 5:4 in der zweiten Verlängerung.

In der 89. Minute war es Brad Marchand, der bei einem Konter entwischte und Edmontons Goalie Stuart Skinner bezwang. Die Oilers hatten erst 18 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit durch den 40-jährigen Veteranen Corey Perry zum 4:4 ausgeglichen, konnten am Ende das Break aber nicht verhindern.

Das erste Spiel hatten sie ebenfalls zuhause ihrerseits in der Overtime gewonnen. Die nächsten beiden Partien der Best-of-7-Serie um den Titel in der NHL finden kommende Woche in Florida statt.

Oilers schaden sich mit Undiszipliniertheiten selbst

Die Oilers handelten sich schon in der ersten Spielminute eine Strafe gegen Evander Kane ein, die Florida sofort in den ersten Treffer ummünzte. Sam Bennett, bereits beim Auftakt zweifacher Torschütze, brachte die Panthers in Führung. Doch nur gut fünf Minuten später machte Kane seinen Patzer wieder wett und glich für Edmonton aus, bevor ds Starduo Leon Draisaitl und Connor McDavid die erste Oilers-Führung durch Evan Bouchard auflegten.

Nach dem erneuten Ausgleich durch Seth Jones folgte noch im ersten Drittel ein echter Highlight-Treffer. McDavid liess in Überzahl auf dem Weg zum Tor zwei Verteidiger stehen und legte mustergültig auf Draisaitl ab, der das tolle Solo mit einem Schuss in die rechte obere Ecke vollendete.

Marchand lässt den Rogers Place verstummenDoch die Oilers konnten das Momentum nicht mit in den zweiten Abschnitt nehmen und verpassten einen eigenen Treffer, während Florida durch Dimitri Kulikow und ein Tor in Unterzahl von Marchand das Spiel drehte. Bis in die Schlusssekunden sah es nach einem Sieg der Panthers aus, dann kam Perry.

In der ersten Verlängerung zeichneten sich die Goalies auf beiden Seiten mit glänzenden Paraden aus und sorgten so dafür, dass das spannende Spiel auch noch eine zweite «Zugabe» bekam. Dort liess Marchand nach 8:05 Minuten den erneut unfassbar lauten Rogers Place in der Provinz Alberta verstummen. (sda)

