Kommentar

Olympische Spiele – die Entlarvung einer rücksichtslosen Geld- und Machtmaschine

Zuerst waren die «Herren der Ringe» verträumte Romantiker, dann naive Idealisten und nun sind sie rücksichtslose Kapitalisten geworden. In der grössten Krise des 21. Jahrhunderts zeigt sich das wahre Gesicht der olympischen Macher. Die Arroganz von IOC-Präsident Thomas Bach ist unerträglich. Eine Polemik.

Dies ist die Geschichte über missbrauchte Ideale und verlorene Träume. Am Anfang steht der adelige Baron Pierre de Coubertin. Inspiriert von seinen archäologischen Ausgrabungen träumt er von der Wiederbelebung der Olympischen Spiele. 1893 gründet er das Internationale Olympische Komitee (heute IOC). 1896 werden in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit organisiert. 262 Sportler aus 13 Nationen kommen nach Athen. Frauen dürfen nicht starten. 2016 in Rio werden es 6161 Männer und …