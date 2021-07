Sport

Olympia 2020

Olympia 2020 Tokio: Das Programm vom 29. Juli mit Steingruber und Bencic



Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 37 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / hedayatullah amid

Olympia-Programm: Das läuft am Donnerstag in Tokio

Die Highlights

Tennis

Belinda Bencic greift gleich nach zwei Medaillen. Sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Viktorija Golubic bestreitet sie heute ihre Halbfinals. Im Einzel trifft sie auf die Kasachin Jelena Rybakina, im Doppel spielen die Schweizerinnen gegen die Brasilianerinnen Laura Pigossi und Luisa Stefani. Sollte eine Partie verloren gehen, haben Bencic und das Doppel im Spiel um Platz 3 jeweils noch eine zweite Medaillenchance.

Kunstturnen

Ein letztes Mal tritt Giulia Steingruber auf der grossen Bühne an. Im Mehrkampf-Final wird die St. Gallerin aber nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Die Qualifikation schloss Steingruber, die den Final an ihrem Paradegerät, dem Sprung, verpasst hat, im 23. Rang des bereinigten Rankings ab.

Bild: keystone

BMX

Ihren ersten und hoffentlich nicht letzten Auftritt haben die BMX-Profis David Graf, Simon Marquart und Zoé Claessens. Sie bestreiten in der Disziplin Racing die Viertelfinals. Alle drei gehören zumindest zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Die Entscheidung im BMX fällt am Freitag.

Rudern

Mit der zweitbesten Zeit aller Konkurrenten schwamm Jérémy Desplanches über 200 m Lagen souverän in die Halbfinals. In einem zweiten Schritt will sich der Romand nun für den Final der Top 8 qualifizieren. Selbiges Ziel haben - im Gegensatz zu Desplanches aber als Aussenseiter - auch Roman Mityukov über 200 m Rücken und Lisa Mamié über 200 m Brust.

Die 17 Medaillen-Entscheidungen vom Dienstag

2.18 Uhr

Rudern, Männer, Zweier ohne

2.30 Uhr

Rudern, Frauen, Zweier ohne

2.50 Uhr

Rudern, Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier

Bild: keystone

3.10 Uhr

Rudern, Frauen, Leichtgewichts-Doppelzweier

3.30 Uhr

Schwimmen, Männer, 800 m Crawl

3.44 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Brust

4.28 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Delfin

4.37 Uhr

Schwimmen, Männer, 100 m Crawl

5.31 Uhr

Schwimmen, Frauen, 4x200 m Crawl

7.30 Uhr

Schiessen, Frauen, Trap

8.30 Uhr

Schiessen, Männer, Trap

8.55 Uhr

Kanu, Slalom, Frauen, Canadier-Einer

🇨🇭 evtl. mit Alena Marx



Bild: keystone

11.50 Uhr

Judo, Frauen, bis 78 kg

12.15 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Mehrkampf

🇨🇭 mit Giulia Steingruber



12.20 Uhr

Judo, Männer, bis 100 kg

12.55 Uhr

Fechten, Frauen, Florett, Teams

14.00 Uhr

Tischtennis, Frauen, Einzel

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

2.00 Uhr: Patricia Merz/Frédérique Rol

Rudern, Leichtgewichts-Doppelzweier, B-Final

3.00 Uhr: Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich

Beachvolleyball, Vorrunde, Gruppe A gegen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN)

Bild: keystone

Ab 3.00 Uhr: David Graf und Simon Marquart

Rad BMX, Viertelfinals

Ab 3.21 Uhr: Zoé Claessens

Rad BMX, Viertelfinals

3.30 Uhr: Jeannine Gmelin

Rudern, Frauen, Skiff, Halbfinal

4.11 Uhr: Roman Mityukov

Schwimmen, 200 m Rücken, Halbfinal

4.54 Uhr: Lisa Mamié

Schwimmen, 200 m Brust, Halbfinal

Bild: keystone

5.05 Uhr: Lucien Cujean/Sébastien Schneiter

Segeln, 49er, 5. und 6. Wettfahrt

5.08 Uhr: Jérémy Desplanches

Schwimmen, 200 m Lagen, Halbfinal

7.00 Uhr: Alena Marx

Kanu, Slalom, Canadier-Einer, Halbfinal

8.00 Uhr: Belinda Bencic

Tennis, Einzel, Halbfinal gegen Jelena Rybakina (KAZ)

8.05 Uhr: Linda Fahrni/Maja Siegenthaler

Segeln, 470, 3. und 4. Wettfahrt

8.20 Uhr: Mateo Sanz Lanz

Segeln, Windsurfen RS:X, 10., 11. und 12. Wettfahrt

Ca. 11.30 Uhr: Belinda Bencic/Viktorija Golubic

Tennis, Doppel, Halbfinal gegen Laura Pigossi/Luisa Stefani (BRA)

12.12 Uhr: Julia Hassler (LIE)

Schwimmen, 800 m Crawl, Vorlauf

12.59 Uhr: Noè Ponti

Schwimmen, 200 m Delfin, Vorlauf

(abu/sda)

Der Medaillenspiegel:

Mehr zu den Olympischen Spielen:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Medaillenentscheidungen vom 26. Juli in Tokio 1 / 23 Alle Medaillenentscheidungen vom 26. Juli in Tokio quelle: keystone / wu hong «Couch Coach» mit Ruedi Us und Jill Small Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter