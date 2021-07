Sport

Olympia 2020

Olympia 2020 Tokio: Spirig und Neff als Schweizer Highlights am 27. Juli



Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 33 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / frank franklin ii

Olympia-Programm: Was am Dienstag in Tokio alles los ist

Die Highlights

Triathlon

Nach Gold 2012 und Silber 2016 peilt Nicola Spirig in Tokio ihre dritte Olympia-Medaille in Serie an. Die 39-jährige Zürcherin überliess in der Vorbereitung erneut nichts dem Zufall und fühlt sich in Form. Allerdings müsse für eine Medaille immer das ganze Puzzle passen, so Spirig, die zum insgesamt fünften Mal an olympischen Spielen teilnimmt.

Video: SRF

Zweite Schweizer Starterin ist Jolanda Annen.

Mountainbike

Einen Tag nach dem Gewinn der Silbermedaille durch Mathias Flückiger bestreiten die Frauen ihr Cross-Country-Rennen. Den Schweizerinnen mit Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand lief es in der laufenden Saison nicht immer optimal, eine Medaille liegt aber im Optimalfall drin.

Bild: keystone

Als Topfavoritin startet die erst 21-jährige, französische Überfliegerin des Jahres, Loana Lecomte.

Schwimmen

Mit Noè Ponti und Maria Ugolkova stehen heute zwei Halbfinals mit Schweizer Beteiligung im Programm. Ponti erreichte über 200 m die Top 16 ebenso mit Schweizer Rekord wie Ugolkova über 200 m Lagen. In den Vorläufen schwammen sie jeweils die fünftbeste Zeit aller Athleten und haben damit Chancen auf einen Finaleinzug.

Tennis

Im Achtelfinal des Einzelturniers trifft Belinda Bencic heute auf die im Ranking unmittelbar vor ihr klassierte Barbora Krejcikova. Die Tschechin hat drei ihrer letzten vier Turniere gewonnen, unter anderem das French Open. So geht Bencic als Aussenseiterin in die Partie.

Bild: keystone

Nach dem Einzel steht für Bencic zusammen mit Viktorija Golubic noch der Achtelfinal im Doppel an. Die beiden Schweizerinnen treffen auf die Spanierinnen Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro.

Die 20 Medaillen-Entscheidungen vom Dienstag

23.30 Uhr montags

Triathlon, Frauen

🇨🇭 mit Jolanda Annen, Nicola Spirig

03.43 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Crawl

Bild: keystone

03.51 Uhr

Schwimmen, Frauen, 100 m Rücken

03.59 Uhr

Schwimmen, Männer, 100 m Rücken

04.17 Uhr

Schwimmen, Frauen, 100 m Brust

04.35 Uhr

Schiessen, Mixed, Luftpistole 10 m, Teams

Bild: keystone

08.00 Uhr

Mountainbike, Cross Country, Frauen

🇨🇭 mit Sina Frei, Linda Indergand, Jolanda Neff

08.00 Uhr

Wasserspringen, Frauen, 10 m synchron

08.50 Uhr

Schiessen, Mixed, Luftgewehr 10 m, Teams

08.50 Uhr

Gewichtheben, Frauen, bis 59 kg

09.15 Uhr

Kanu, Slalom, Frauen, Kajak-Einer

🇨🇭 evtl. mit Naemi Brändle

Bild: keystone

10.00 Uhr

Reiten, Dressur, Teams

11.50 Uhr

Judo, Frauen, bis 63 kg

12.30 Uhr

Judo, Männer, bis 81 kg

12.30 Uhr

Fechten, Frauen, Teams

Bild: keystone

12.45 Uhr

Kunstturnen, Frauen, Mannschaftsfinal

12.50 Uhr

Gewichtheben, Frauen, bis 64 kg

13.00 Uhr

Softball, Frauen, Final Japan – USA

Bild: keystone

14.30 Uhr

Taekwondo, Frauen, über 67 kg

14.45 Uhr

Taekwondo, Männer, über 80 kg

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

04.00 Uhr: Belinda Bencic

Tennis, Einzel, 3. Runde gegen Barbora Krejcikova (CZE)

04.41 Uhr: Noè Ponti

Schwimmen, 200 m Delfin, Halbfinal

Bild: keystone

05.05 Uhr: Maria Ugolkova

Schwimmen, 200 m Lagen, Halbfinal

05.05 Uhr: Maud Jayet

Segeln, Laser Radial, 5. und 6. Wettfahrt

07.00 Uhr: Naemi Brändle

Kanu, Slalom, Kajak, Einer, Halbfinal

07.50 Uhr: Lucien Cujean/Sébastien Schneiter

Segeln, 49er, 1., 2., und 3. Wettfahrt

ca. 08.30 Uhr: Belinda Bencic/Viktorija Golubic

Tennis, Doppel, 2. Runde gegen Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro (ESP)

Bild: keystone

12.16 Uhr: Roman Mityukov

Schwimmen, 100 m Crawl. Vorlauf

12.54 Uhr: Antonio Djakovic/Roman Mityukov/Noè Ponti/Nils Liess

Schwimmen, 4x200 m Crawl, Vorlauf

(ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Medaillenentscheidungen vom 26. Juli in Tokio 1 / 23 Alle Medaillenentscheidungen vom 26. Juli in Tokio quelle: keystone / wu hong «Couch Coach» mit Ruedi Us und Jill Small Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter