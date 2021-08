Sport

Olympia 2020

Olympia-Programm: Das läuft am Freitag in Tokio



Die Highlights

Beachvolleyball

Einen Tag nach der Halbfinal-Niederlage erhalten Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré im Spiel um Platz 3 ihre zweite Medaillenchance. Als Gegnerinnen warten Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka auf die Europameisterinnen. Gegen die überraschend starken Lettinnen sind die Schweizerinnen favorisiert. Es wäre der zweite Medaillengewinn eines Schweizer Beachvolleyball-Duos nach der Bronzemedaille 2004 von Patrick Heuscher und Stefan Kobel.

Bild: keystone

Leichtathletik

Nach dem Schweizer Rekord im Vorlauf und der souveränen Finalqualifikation darf auch die 4x100-m-Staffel der Frauen von einer Medaille träumen. Dafür muss den Schweizerinnen mit Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Salomé Kora aber nicht nur ein perfekter Lauf gelingen, vermutlich sind die Schweizerinnen auch auf einen Patzer der favorisierten Jamaika, USA oder Grossbritannien angewiesen.

Reiten

Im ersten Teil der olympischen Wettkämpfe enttäuschten die Schweizer Springreiter. Um mit der Mannschaft eine Medaille zu gewinnen, ist heute in der Qualifikation für den Teamfinal eine Reaktion gefordert. Martin Fuchs, Steve Guerdat und Bryan Balsiger müssen die Top 10 erreichen, um in der Entscheidung am Samstag noch dabei zu sein. Die bisherigen Ergebnisse zählen nicht, die Wertung beginnt wieder bei null.

Bild: keystone

Teamsport

Bei den Teamsportarten steht am Freitag unter anderem der Final im Frauen-Fussball zwischen Kanada und Schweden im Programm. Die Schwedinnen, die bereits vor fünf Jahren in Rio de Janeiro im Final gestanden hatten, gehen dabei gegen die Bronze-Medaillengewinnerinnen von 2012 und 2016 als Favoritinnen ins Spiel.

Die 23 Medaillen-Entscheidungen am Freitag

23.30 Uhr

Leichtathletik, Männer, Gehen, 50 km

04.30 Uhr

Beachvolleyball, Frauen, Final: Artacho Del Solar/Clancy (AUS) - April/Alix (USA)

Bild: keystone

07.30 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Gehen, 20 km

08.05 Uhr

Boxen, Männer, Schwergewicht (bis 91 kg): Muslim Gadschimagomedow (ROC) - Julio la Cruz (CUB)

10.15 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Madison

11.35 oder 11.50 Uhr

Rad Bahn, Männer, Sprint

12.00 Uhr

Landhockey, Frauen: Niederlande - Argentinien

12.30 Uhr

Moderner Fünfkampf, Frauen

12.30 Uhr

Tischtennis, Männer, Teams: China - Deutschland

Bild: keystone

12.50 Uhr

Karate, Männer, Kata

12.50 Uhr

Ringen, Männer, Freistil, bis 74 kg

13.30 Uhr

Ringen, Männer, Freistil, bis 125 kg

13.40 Uhr

Karate, Frauen, Kumite, bis 61 kg

13.50 Uhr

Karate, Männer, Kumite, bis 75 kg

13.50 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Speerwurf

Bild: keystone

14.00 Uhr

Leichtathletik, Männer, 5000 m

14.00 Uhr

Fussball, Frauen: Schweden - Kanada

14.10 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 53 kg

14.10 Uhr

Sportklettern, Frauen

14.35 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 400 m

14.50 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 1500 m

15.30 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 4x100 m

🇨🇭 mit Riccarda Dietsche/Ajla Del Ponte/Mujinga Kambundji/Salomé Kora

Bild: keystone

15.50 Uhr

Leichtathletik, Männer, 4x100 m

Weitere Schweizer Einsätze vom Freitag

ab 00.30 Uhr

Kim Métraux und Albane Valenzeula: Golf, 3. Tag

03.00 Uhr

Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich: Beachvolleyball, Frauen, Spiel um Bronze gegen Graudina/Kravcenoka (LAT)

Bild: keystone

12.00 Uhr

Bryan Balsiger/Martin Fuchs/Steve Guerdat: Reiten, Teams, Qualifikation

Der Medaillenspiegel

