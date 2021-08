Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: So verschieden sehen die Körper von Olympiasiegern aus



Bild: keystone

Die Extrem-Olympioniken – schon eindrücklich, wie verschieden unsere Körper sind

In 33 Sportarten wird in Tokio um Gold, Silber und Bronze gekämpft. So vielfältig die Wettbewerbe der Olympischen Spiele sind, so verschieden sind die Anforderungen an die Athletinnen und Athleten.

Flink, wendig und feingliedrig müssen die einen Sportler sein, möglichst gross, stark und ausdauernd andere Sportlerinnen – und dann gibt es Disziplinen wie den Stabhochsprung in der Leichtathletik, wo man gleichzeitig schnell, kräftig, beweglich, leicht, mutig und koordinativ auf der Höhe sein muss.

Der Blick auf die ganz unterschiedlich Körper von Sportlerinnen und Sportlern, die dieser Tage in Japan Olympiasieger geworden sind.

Kunstturnen

🇺🇸 Sunisa Lee: 1,51 m

Bild: keystone

Judo (Superleichtgewicht)

🇽🇰 Distria Krasniqi: 1,53 m

Bild: keystone

Skateboard (Street)

🇯🇵 Momiji Nishiya: 1,55 m (ohne Skateboard)

Bild: keystone

Wasserspringen

🇨🇳 Shi Tingmao: 1,57 m

Bild: keystone

Gewichtheben (Bantamgewicht)

🇨🇳 Li Fabin: 1,60 m

Bild: keystone

Schiessen

🇨🇭 Nina Christen: 1,60 m

Bild: keystone

Boxen (Federgewicht)

🇯🇵 Sena Irie: 1,64 m

Bild: keystone

Ringen (griechisch-römisch bis 60 kg)

🇨🇺 Luis Orta: 1,65 m

Bild: keystone

Rad (Strasse)

🇦🇹 Anna Kiesenhofer: 1,65 m

Bild: keystone

Kanu (Slalom Kanadier)

🇦🇺 Jessica Fox: 1,66 m

Bild: keystone

Leichtathletik (100 m)

🇯🇲 Elaine Thompson-Herah: 1,68 m

Bild: keystone

Surfen

🇧🇷 Italo Ferreira: 1,68 m

Bild: keystone

Mountainbike

🇨🇭 Jolanda Neff: 1,68 m

Bild: keystone

Leichtathletik (10'000 m)

🇪🇹 Selemon Barega: 1,70 m

Bild: keystone

Synchronschwimmen (Duett)

🇷🇺 Swetlana Kolesnitschenko: 1,71 m

🇷🇺 Swetlana Romaschina: 1,73 m

Bild: keystone

Leichtathletik (Kugelstossen)

🇨🇳 Gong Lijiao: 1,75 m

Bild: keystone

Tennis

🇨🇭 Belinda Bencic: 1,75 m

Bild: keystone

Tischtennis

🇨🇳 Ma Long: 1,75 m

Bild: keystone

Ringen (bis 76 kg)

🇩🇪 Aline Rotter-Focken: 1,76 m

Bild: keystone

Fechten

🇫🇷 Romain Cannone: 1,77 m

Bild: keystone

Golf

🇺🇸 Xander Schauffele: 1,78 m

Bild: keystone

Gewichtheben (Superschwergewicht)

🇨🇳 Li Wenwen: 1,78 m

Bild: keystone

Wasserspringen

🇬🇧 Tom Daley: 1,78 m

Bild: keystone

Bogenschiessen

🇹🇷 Mete Gazoz: 1,80 m

Bild: keystone

Leichtathletik (Stabhochsprung)

🇸🇪 Armand «Mondo» Duplantis: 1,81 m

Bild: keystone

Kanu (Kajak Einer)

🇭🇺 Balint Kopasz: 1,81 m

Bild: keystone

Springreiten

🇬🇧 Ben Maher: 1,83 m

(auf Explosion W: 1,68 m)

Bild: keystone

Leichtathletik (100 m)

🇮🇹 Marcell Jacobs: 1,84 m

Bild: keystone

Rudern (Skiff)

🇬🇷 Stefanos Ntouskos: 1,86 m

Bild: keystone

Leichtathletik (Hochsprung)

🇶🇦 Mutaz Essa Barshim: 1,89 m

🇮🇹 Gianmarco Tamberi: 1,89 m

Bild: keystone

Schwimmen

🇺🇸 Caeleb Dressel: 1,91 m

Bild: keystone

Leichtathletik (Dreisprung)

🇻🇪 Yulimar Rojas: 1,92 m

Bild: keystone

Badminton

🇩🇰 Viktor Axelsen: 1,94 m

Bild: keystone

Taekwando (Mittelgewicht)

🇷🇺 Maxim Chramzow: 1,94 m

Bild: keystone

3x3 Basketball

🇺🇸 Stefanie «Big Mama Stef» Dolson: 1,96 m

Bild: keystone

Gewichtheben

🇬🇪 Lascha Talachadse: 1,97 m

Bild: keystone

Judo (Schwergewicht)

🇨🇿 Lukas Krpalek: 1,98 m

Bild: keystone

Tennis

🇩🇪 Alexander Zverev: 1,98 m

Bild: keystone

Leichtathletik (Diskus)

🇸🇪 Daniel Stahl: 2,00 m

Bild: keystone

Basketball *

* Es gibt noch keine Olympiasieger, das Turnier befindet sich in der Halbfinal-Phase

🇺🇸 JaVale McGee: 2,13 m

Bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 77 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / patrick b. kraemer Die skurrilsten Weltrekord-Halter, die du je gesehen hast Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter