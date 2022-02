Olympia-Progamm: Das läuft am Samstag in Peking

Olympia-Progamm: Das läuft am Samstag in Peking

Bei den Frauen ging Gold an die Französin Justine Braisaz-Boucher. Die Schweizerin Lena Häcki belegte in einem von viel Wind und entsprechend vielen Schiessfehlern geprägten Rennen Rang 16.

Biathlet Johannes Thingnes Bö gewann den Massenstart – und damit bereits das vierte Gold bei diesen Winterspielen. Dem 28-jährigen Norweger gelang damit etwas, was 2002 bereits seinem Landsmann Ole Einar Björndalen im Biathlon gelungen war. Dazu gewann Thingnes Bö im Einzel-Wettkampf Bronze.

Nur einer Athletin gelang es, die 18-Jährige in Peking zu schlagen: Mathilde Gremaud. Im Slopestyle gewann Gu hinter der Schweizerin die Silbermedaille.

Freestylerin Eileen Gu war schon vor Olympia auserkoren, das Gesicht der Spiele zu werden. Die in den USA aufgewachsene Chinesin hielt dem Druck stand: In der Halfpipe gewann sie nach dem Big-Air-Wettkampf ihre zweite Goldmedaille.

Am Sonntag kommt es im Final des Eishockeyturniers der Männer zur Paarung Russland – Finnland. Die Russen setzten sich gegen Schweden mit 2:1 im Penaltyschiessen durch. Finnland hatte zuvor 2:0 gegen die Slowakei gewonnen.

Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz treffen auf Schweden . Mit den Skandinavierinnen haben sie noch eine Rechnung offen: Gegen sie kassierten sie die einzige Niederlage in der Gruppenphase.

Nach dem Drama um die disqualifizierte Fanny Smith, die gestern um Bronze geprellt wurde, schlugen die Schweizer in der Skicross-Konkurrenz der Männer zurück: Ryan Regez und Alex Fiva feierten einen Doppelsieg. Gold und Silber für die Schweiz – die Medaillen 13 und 14 dieser Olympischen Spiele.

Skicross-Delirium und Curling-Frust – das lief am Freitag in Peking

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking

