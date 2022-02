Bild: keystone

«Ein völliger Unsinn» – Fanny Smith wird disqualifiziert und verliert Olympia-Bronze

Schweizer Schock im Skicross-Final von Peking: Fanny Smith fährt scheinbar zu Bronze, wird nach dem Rennen aber disqualifiziert und geht leer aus. Zum Verhängnis wird ihr ein angebliches Vergehen gegen die Deutsche Daniela Maier.

Der Skicross-Final der Frauen schien lange Zeit die 13. Medaille in Peking zu bringen. Fanny Smith, die grosse Schweizer Hoffnung, fuhr als Dritte ins Ziel und schien so zum zweiten Mal nach Pyeongchang über eine Bronzemedaille gewinnen zu können. Die Waadtländerin blieb beim Sieg der Schwedin Anna Näslund in einem intensiven Finish zwar hinter der Kanadierin Marielle Thompson, aber hinter Daniela Maier.

Der Finallauf im Video. Video: SRF

Nach dem Ende des Rennens standen die vier Finalistinnen im Zielraum und warteten auf die Medaillenzeremonie. Es stand einzig noch die Bestätigung des Resultates aus. Eine Formsache – davon gingen zumindest die Fahrerinnen aus, die immer wieder mit den Schultern zuckten und sich wunderten, warum dieser Entscheid so lange dauerte.

Nach einigen Minuten Wartezeit kam dann der Schweizer Schock: Fanny Smith wurde disqualifiziert und geht somit trotzdem leer aus. Die Jury hatte ein Vergehen der Schweizerin an Daniela Maier gesehen, welches die Deutsche behindert haben soll. Somit erbte Maier Bronze – ein Entscheid, der sogleich für erhitzte Gemüter sorgte. SRF-Kommentator Dani Kern bezeichnete den Entscheid als «Skandal» und auch Expertin Sanna Lüdi, selber eine Skicrosserin, konnte den Entscheid nicht verstehen.

Auch beim Schweizer Trainerteam sorgte die Disqualifikation für Fassungslosigkeit. «Der Entscheid ist ein völliger Unsinn und schwer zu akzeptieren», sagte Trainer Ralph Pfäffli im Interview mit SRF. Alle seien überrascht und niemand könne sich den Entscheid erklären. «Ich muss die Contenance wahren.»

Das Interview mit Trainer Ralph Pfäffli im Video. Video: SRF

Smith war damit das Glück nicht hold - wie vor vier Wochen, als sie beim Weltcup in Nakiska stürzte. Die erlittene Knochenprellung im Knie behinderte die Romande in der Vorbereitung auf den Wettkampf. Doch Smith biss sich durch, auch wenn sie bereits auf dem Weg in den Final eine Schrecksekunde zu überstehen hatte. Nach ihren knappen Siegen in den ersten beiden Runden lag sie auch in ihrem Halbfinal lange souverän in Führung, ehe sie kurz vor dem Ziel nach einem Verschneider beinahe noch den Finaleinzug verpasste.

Ohne Chance auf den Einzug in den Kampf um die Medaillen blieben Talina Gantenbein und Saskja Lack, die in den Viertel- bzw. in den Achtelfinals scheiterten. (dab/sda)