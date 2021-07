Viktorija Golubic, zuletzt in Wimbledon Viertelfinalistin, steht souverän in der 2. Runde des olympischen Tennis-Turniers in Tokio. Die Weltranglisten-50. Golubic bezwingt die Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano (WTA 79) in weniger als einer Stunde Spielzeit mit 6:4, 6:1.



In der 2. Runde wartet auf Golubic wohl eine ganz andere Hürde. Die Zürcherin bekäme es nach Papierform mit der japanischen Topfavoritin Naomi Osaka (WTA 2) zu tun.



Auch Belinda Bencic steht am Samstag in Tokio im Einsatz. Die als Nummer 9 gesetzte Ostschweizerin trifft in der 1. Runde auf die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 27), gegen die sie die bislang einzige Begegnung gewann. (dab/sda)